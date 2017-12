El abogado de Griñán niega haber "apuntado a una hipotética responsabilidad" del exinterventor

"No lo hemos dicho y lo queremos desmentir rotundamente"

Griñán y Chaves en el juicio. Foto: Efe

El abogado del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Sevilla junto a otros 21 ex altos cargos por el denominado procedimiento específico de los ERE, ha asegurado este viernes que "es absolutamente falso que se haya apuntado por parte de su defensa a una hipotética responsabilidad" del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez en su escrito de conclusiones provisionales, del que se dio lectura parcial en la jornada de este jueves.

En declaraciones a los periodistas antes de entrar en el edificio de la Audiencia Provincial de Sevilla donde se celebra el juicio, el letrado de Griñán, José María Mohedano, ha querido desmentir "rotundamente" este extremo "en nombre" de su patrocinado y ha subrayado que "es absolutamente falso que se haya apuntado por parte de su defensa a una hipotética responsabilidad" del ex interventor general.

"Eso es falso, porque además se partiría de una base que consistiría en pensar que existe un procedimiento específico del que se deriven responsabilidades penales, y como nosotros pensamos que no se deriva de ese procedimiento específico responsabilidad penal, no sólo de Griñán o de Manuel Chaves, sino tampoco del interventor, es absurdo que se diga eso", ha indicado José María Mohedano.

"No lo hemos dicho y lo queremos desmentir rotundamente, se parte de una base de la que nosotros no partimos, y es que alguien pueda tener responsabilidad penal por ese llamado procedimiento específico", que, según ha afirmado, "es el mismo que utilizan todas las administraciones del Estado, no sólo las comunidades autónomas, sino la Administración General del Estado".

El abogado de Griñán ha añadido que así "se ha puesto de manifiesto" en el informe del Ministerio de Trabajo sobre los ERE de la Faja Pirítica de Huelva.

