Los constitucionalistas rozarían el 45% de los votos y los independentistas se quedarían a 5 escaños de la absoluta

nuestro pais españa no es nuestro es de los que nos han prestado deuda mas del 100% de su valor ,para eso nos lo han prestado para conquistarnos sin otra guerra mundial,ellos son nuestros amos y no les interesan los independentismos que no pagaran sus deudas,cataluña no pagaria a españa y el resto acabarian igual,o sea tenemos que tragar y continuar com estamos unidos les pagaremos mejor su deuda,si no es asi harian todo lo posible patra hundirnos aparte que seriamos el inicio de la destruccion de europa porque otros quedrian hacer igual