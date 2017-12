Inés Arrimadas: "No voy a repartir sillas, veremos qué Gobierno se puede configurar"

"Si Iceta es el más votado, le apoyaré, y espero que él haga lo mismo"

'Comunes': "Cuantos menos votos tengan, mejor, porque servirán a ERC"

Puigdemont: "La gente a la que ha perjudicado no puede fugarse"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Foto: elEconomista.

Cuando le preguntas dónde está el secreto de su éxito en las encuestas, sale al paso matizando, inmediatamente, que no es un éxito suyo, sino de su formación política, y añade que "Ciudadanos es un partido sin mochila, con las manos libres y limpias, que no hace promesas incumplibles, sino realistas y reformistas". Su agenda es habitualmente imposible, y ahora, en campaña electoral, buscar un hueco libre es un reto diario que trae de cabeza a sus colaboradores. La entrevista se realiza telefónicamente durante el trayecto en coche a un acto político y aunque la cobertura es mala y hay que retomarla en un par de ocasiones, no se queja y actúa como si no hubiera un tiempo tasado de 45 minutos.

A Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) muchos la consideran, junto al líder de su partido, Albert Rivera, la política que mejor representa al proyecto de Ciudadanos: joven, bien preparada, de verbo fácil y con un discurso ideológicamente muy amueblado, de centro en estado puro. Consultora estratégica de profesión, fue galardonada como subcampeona en la categoría de "Joven europeo del año" en 2014, y desde entonces no ha parado de ascender profesional y políticamente hasta llegar a ser la portavoz de la ejecutiva nacional y líder del partido catalán, con muchas posibilidades de convertirse el 21-D en la lista ganadora. Aun así, se muestra prudente. Dice que no repartirá la piel del oso antes de cazarlo, aunque apuesta por un Gobierno constitucionalista liderado por el que saque más votos.

Afirma que apoyará que Iceta sea presidente de la Generalitat si gana en las urnas y le pide que haga lo mismo. Se compromete a limpiar y coser las heridas que ha provocado el procés y precisa que el 155 tiene fecha de caducidad si gobiernan partidos que no vuelvan a hacer lo mismo.

Las últimas encuestas, incluida la del CIS, le dan a usted como virtual ganadora de las elecciones. ¿La lista más votada debe gobernar, o ese criterio ya no vale?

Estamos en unas elecciones excepcionales, y creemos que, si la suma de escaños da una mayoría constitucionalista alternativa a los partidos independentistas, debemos gobernar. Si sumamos un escaño más que los independentistas, yo voy a luchar para poder llegar a un acuerdo con los otros partidos y alcanzar el Gobierno de la Generalitat. De todos modos, a mí no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo, ni voy a repartir sillas antes de tenerlas. Las encuestas sirven para ver que no es ninguna utopía ganar a los nacionalistas en las urnas.

De momento, no salen las cuentas porque hay un empate técnico, pero, llegado el caso, ¿usted contempla un Gobierno PP-PSOE-C's con la ayuda de los 'comunes'?

Yo aspiro a que los comunes no sean decisivos, pero, si son necesarios, les pediré una abstención para que dejen gobernar, acabar con el procés e iniciar una nueva etapa política en Cataluña. Nosotros ya hemos dicho que todo el dinero que se está destinando al procés lo vamos a emplear en políticas sociales, y no sé cómo va a explicar Podemos que quiera alargar el procés en vez de apostar por las políticas sociales que reivindican.

Pues de momento Xavier Domènech ha dicho que no va a apoyar ni a usted ni a Albiol o a Iceta, así que su abstención será complicada, ¿no?

Por eso, cuantos menos escaños tengan, mejor, porque tendrán la tentación de reeditar un tripartito con Esquerra. Los ciudadanos deben saber que el voto de Domènech servirá de muleta a ERC, y eso deberían decirlo claramente.

¿La alta participación favorece a los partidos constitucionalistas o a los independentistas?

La participación alta favorece a los partidos constitucionalistas, pero no se trata sólo de la participación, sino de la movilización. Si hay una movilización de toda esa mayoría silenciada que lleva años sin votar en las autonómicas, hay una oportunidad. Es ahora o nunca, alargar el procés o iniciar una nueva etapa de ilusión en Cataluña.

Si es presidenta de la Generalitat, ¿cuáles son sus tres prioridades?

Primera: volver a unir a los catalanes y superar esta etapa de confrontación. Segunda: generar de nuevo la admiración por Cataluña en el resto de España y Europa, respetando al resto de los españoles, y tercera: mejorar la imagen de Cataluña en el mundo.

Socialistas como Montilla dicen que Rivera está echando vinagre a las heridas, que C's no es apto para el consenso necesario, ¿es cierto?

Es falso. Lo que queremos hacer es limpiar las heridas y coserlas. El PSC dio Educación y Medios de comunicación a Esquerra Republicana de Cataluña, y eso sí que ha provocado la división social. Quisieron copiar a los nacionalistas, y les salió muy mal, porque en los tripartitos con Esquerra se les daba la batuta a los independentistas. Nosotros lo que queremos es no alargar el procés e iniciar una nueva etapa política para todos los catalanes.

¿Es una anormalidad democrática que haya candidatos huidos o en la cárcel? Se hartan de decir que en España hay presos políticos...

En nuestro país no hay presos políticos, y nadie en Europa, ninguna institución europea, ha admitido esa gran mentira. Ahora, ¿estamos en una situación de normalidad? No, no hay normalidad cuando un Gobierno de la Generalitat se salta el estatuto de autonomía, dinamita el Parlamento, insulta y silencia a la oposición, cuando cometen ilegalidades o cuando utilizan los datos personales de los catalanes sin cobertura legal. Llevamos mucho tiempo en una situación anormal en Cataluña, y debemos recuperar el sentido común y la verdad.

¿La verdad, en qué sentido?

En el sentido de que llevan años mintiendo. El Gobierno de la Generalitat no ha cumplido nada de lo que prometió. No gobierna desde la normalidad, sino desde la ilegalidad y desde la confrontación, y estas elecciones nos deben servir para recuperar la normalidad, la verdad y la convivencia.

¿Es cierto que se han envuelto en la bandera para ocultar la falta de gestión? ¿O hay algo más?

Se han envuelto en la estelada para tapar muchas cosas: entre otras, todos los casos de corrupción y, por supuesto, la mala gestión. Somos la comunidad autónoma más endeudada, han intentado ocultar por todos los medios que quien robaba no era España, sino los del 3%. El procés no solo ha servido para tapar todo esto, sino que ha sido un problema en sí mismo, porque ha generado tal inestabilidad que ha hecho huir a las empresas, roto familias y fracturado la sociedad. No hay ni una sola cosa buena, ni una, que haya traído el procés. Y al final, Puigdemont ha huido, pero la gente en Cataluña a la que ha perjudicado no puede huir y se tiene que enfrentar con la realidad todos los días.

Puigdemont ha huido, pero amenaza con volver. ¿Le funciona esa estrategia en Bruselas?

Que Puigdemont huyera es una muestra más de que no es el presidente de todos. Los autónomos que no llegan a final de mes, los comerciantes que han visto cómo bajaba su facturación, y las empresas y los hoteles que están padeciendo la bajada del turismo no han podido huir a Bruselas ni fugarse como ha hecho él. La gente tiene que quedarse aquí con sus facturas. Donde se tienen que contar manifestantes de verdad no es en Bruselas, sino el día de las elecciones. La mejor manifestación la haremos nosotros el 21 de diciembre, cuando se llenen las urnas de votos constitucionalistas.

El martirologio, la huida, ¿da votos? Porque Puigdemont parece que ahora adelanta a ERC...

No sé si el martirologio les dará votos o no, pero sí sé que no tienen otra cosa que ofrecer porque todas las mentiras que habían dicho ya se han desmontado. No pueden decir, ¡vamos a declarar la independencia!, porque ya la declararon y no la ha reconocido nadie. Tampoco pueden afirmar que les van a apoyar desde Europa, porque todos les han dado la espalda, o que las empresas se quedarán y los bancos no se irán, porque ya se han ido. Lo único que tienen que ofrecer es victimismo.

Oiga, ¿usted investiría a Iceta presidente, aunque tuviera menos votos, si ese fuera el precio para desalojar a los independentistas?

Quien debe liderar la alternativa al independentismo no lo vamos a decidir ni Iceta ni yo. Lo van a decidir los catalanes en las urnas, y nosotros vamos a escuchar el veredicto. En un momento excepcional como éste, hay que ver cuál es el partido más votado entre las opciones constitucionalistas. Y si finalmente es Miquel Iceta yo no tendré ningún problema en ayudarle a ser presidente, siempre y cuando, obviamente, no quiera pactar con Esquerra, porque nunca se sabe con el PSC.

¿Me está diciendo que Iceta y el PSC para usted no son de fiar? Él está diciendo en los mítines que ni agua a los independentistas...

Iceta ha dicho que no va a investir a un presidente independentista, lo que ha dicho es que pactará con cualquiera que le haga presidente. En el segundo tripartito ellos negaron por activa y por pasiva que fueran a pactar con Esquerra otra vez, y al final pactaron. Por eso, cuantos menos escaños tenga Iceta menos tentaciones va a tener de reeditar un tripartito. Pero insisto que yo le quiero a mi lado y me gustaría que sumáramos, para poder salir de este atolladero, y si dan los números yo tenderé la mano a Iceta y al PSC.

Pero si él, aunque usted tenga más votos, se postula como presidente, ¿contará con su apoyo o no?

Si Miquel Iceta es el más votado, yo, desde luego, me pondré a su disposición para hacerle presidente y poder tener un Gobierno alternativo. Me gustaría que, si no es así y somos nosotros, C's, los más votados, él dejara claro que nos va a apoyar.

¿El 155 tiene fecha de caducidad? ¿En qué momento?

El 155 tiene fecha de caducidad el 21 de diciembre, si gobiernan partidos que no vuelvan a hacer lo mismo. La pregunta es: ¿qué va a hacer quien gobierne? Porque si vuelven a gobernar los partidos independentistas, estaremos en el mismo callejón sin salida. Yo quiero que el 21 de diciembre sea la fecha de caducidad del procés y del 155, porque gobernemos nosotros, desde la legalidad, para todos los catalanes.

¿Que un cómico en TV3 le llame a usted "mala puta" es tolerable?

En toda esa lista de insultos que me están lanzando se añade este de Toni Albà. Ha dicho públicamente con ese insulto machista que no tiene ningún respeto ni por mí ni por los que votan a C's. Esa es la representación viva del procés: señalar a quienes no piensan como ellos, criminalizar e insultar. Pero yo le digo a Albà y a todos ellos que no nos van a callar y les vamos a ganar para cambiar sus insultos por respeto y convivencia. Nosotros también somos Cataluña, y a diferencia de ellos respetamos a todos los catalanes.

¿Y usted tiene las mismas oportunidades con los medios públicos en contra?

De entrada, hay que hacer de TV3 una televisión plural, de todos los catalanes, reconocida por su calidad y por su independencia, y eso queremos hacer si gobernamos.

¿Se necesita una generación para acabar con el adoctrinamiento en las escuelas? Porque resulta bochornoso escuchar a niños pidiendo libertad o hablando de presos políticos...

Lo que necesitamos es un plan educativo que se centre en la calidad de la educación, en disminuir las desigualdades sociales, en ser líderes en conocimiento de lenguas extranjeras, en inglés, etc. Además, necesitamos un plan educativo que elimine la politización de las escuelas. En la escuela hay que enseñar a pensar, no qué pensar, y lo contrario es muy dañino para las futuras generaciones.

¿Usted también cree, como Albert Rivera, que los independentistas son supremacistas, y que inoculan un veneno letal para Europa?

Son los líderes de las instituciones europeas quienes dicen que el nacionalismo y el populismo son los venenos de Europa, y por eso nosotros estamos en las antípodas de las tesis nacionalistas que proponen la ruptura de los valores europeos.

En materia judicial, lo último es que también Marta Rovira está siendo investigada y, al parecer, la Moleskine de Jové resulta escandalosa...

Nosotros siempre vamos a respetar las decisiones judiciales y queremos que se sepa lo que ha pasado en Cataluña. Creo que puede salir petróleo no solo de esta Moleskine, sino de muchas otras cosas.

¿Si usted gana, las 2.500 empresas que se han marchado volverán, o eso es irreversible?

Yo voy a intentar recuperar el máximo de empresas posibles, pero los independentistas han hecho mucho daño, y llevará tiempo revertir la situación. Sabemos muy bien lo que le pasó a Quebec, que al final muchas empresas que se fueron por la inestabilidad política nunca volvieron. No quiero que en Cataluña pase lo que en Quebec, y si gobernamos pondremos en marcha un plan urgente, de choque, para el retorno de las empresas.

¿A usted qué le parece la petición de Iceta de que se condone la deuda a Cataluña?

Iceta está copiando en parte la estrategia de los partidos independentistas en el sentido de prometer cosas imposibles y, al final, incluso varios miembros de su propio partido le están diciendo que se equivoca. Yo prefiero hacer promesas realistas. Primero hay que gestionar bien la Generalitat y, en segundo lugar, luchar por un mejor sistema de financiación de las comunidades autónomas, que sea justo, transparente, y basado en criterios técnicos, no de miopía partidista política.

¿Ciudadanos también está dispuesto a acoger al 'catalanismo huérfano' que se ha quedado sin hueco en la antigua CiU?

Nosotros vamos a intentar sumar de manera trasversal con partidos y personas que tengan claro que Cataluña debe seguir siendo parte de España y de Europa y con quienes tengan claro que hay que cumplir con las leyes y la democracia. Insisto en que no voy a repartir sillas ni tengo fórmulas preconcebidas. ¿Tender la mano? Sí. ¿Intentar llegar a acuerdos? Sí. ¿Intentar hacer un Gobierno con diferentes partidos, diferentes transversalidades o diferentes ideas? Sí, sin duda, dentro de los partidos constitucionalistas. Cataluña tiene la oportunidad de volver a ser un motor de España y de Europa y hay que aprovecharla.

Por último, ¿la modificación constitucional es un problema o es una solución?

La Constitución hay que reformarla y será una de las soluciones a los problemas que tenemos, pero hay que reformarla para mejorar la vida de 47 millones de ciudadanos, no para contentar a Junqueras.

