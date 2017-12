Camps, ante su declaración como investigado por las irregularidades en la F1: "No tengo ningún miedo a nada"

Esta causa "nunca tenía que haberse puesto en marcha"

Foto: eE

Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana e imputado en el conocido caso Valmor por las presuntas irregularidades en la celebración en València del Gran Premio de Fórmula 1, ha afirmado que no tiene "ningún miedo a nada" y ha asegurado que esta causa, por la que tendrá que acudir a declarar al juzgado el próximo 24 de enero, "nunca tenía que haberse puesto en marcha".

Camps, que ha realizado declaraciones al término de un encuentro restringido con periodistas al que no había sido convocada la agencia, ha hablado sobre su situación personal y judicial en el conocido como caso Valmor, en el que está imputado junto al expiloto Jorge Martínez 'Aspar'; la exconsellera de Cultura Lola Johnson; Belén Reyero, exresponsable del departamento de Eventos de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana; y Nicolás Figueras, exdirector de esta entidad.

El exjefe del Consell ha expuesto sus quejas en relación con la publicación en algunos periódicos de un recurso que había presentado a su citación como investigado en el juzgado. Al respecto, ha manifestado: "Nosotros hacemos las cosas siempre con el estricto cumplimiento a la ley, a los jueces y a las partes, y no entendemos por qué en muy pocas horas, mi recurso estaba publicado en papel", ha lamentado.

Como medida, ha indicado que ha pedido al juez que abra una investigación porque, "una cosa es que haya secreto de sumario, y otra es que este tipo de procesos tienen que estar circunscritos a las partes, que son quienes acudimos a petición del juez a defender nuestros legítimos intereses, la presunción de inocencia, el legítimo derecho a la defensa", ha enumerado.

"¿Qué sentido tiene que mi propio recurso sea publicado, tergiversado, entrecomillado, subrayado y exclamado en un medio a las pocas horas de presentarlo, cuando el recurso va a su señoría y no está admitido a trámite?", se ha preguntado.

Al respecto, se le ha interpelado por si no es contradictorio pedir que no se filtren documentos al público, mientras que al mismo tiempo requiere que en su comparecencia ante el juez puedan acudir los medios de comunicación, y ha respondido: "no". "Prefiero que sea en vivo y en directo porque, además, no tengo ningún problema en contestar ninguna pregunta que se me realice. No tengo ningún miedo a nada, pues prefiero que sea así", ha dicho.

Cuando se le ha apuntado que esta posibilidad no sería legal, puesto que en fase de instrucción las declaraciones no son públicas, Camps, que es abogado, ha contestado: "Tampoco es legal que se filtre. Es mi petición", ha dicho.

Así mismo, ha señalado que afronta "con tranquilidad" su declaración y que considera que "no hay causa". "Creo que la causa nunca debió empezar porque no estoy de acuerdo con ninguna cuestión ni fáctica ni jurídica que ha planteado la Fiscalía durante todos estos años. Creo que esta causa es la causa de las no causas. Que nunca tenía que haberse puesto en marcha", opina.

PUBLICIDAD