¿Y si la solución para Cataluña pasara por fijar que no todas las regiones sean iguales?

Dices: "Por el nivel de los comentarios se entienden muchas cosas."



Cuales, el nivel de tu comentario respecto a eso es, o no es?



Dices: "Si tan iguales han de ser las regiones ¿porque se aceptan modificaciones en el estatuto de unas que se rechazan en Cataluña?"



Leete las sentencias de los jueces, a veces no basta con ver el Tv3diario para informarse, aunque si para adoctrinarse.



Dices:"¿porque en Cataluña hemos de pagar servicios recursos e infraestrcuturas que en otras regiones son gratuitas con el dinero que sale de Cataluña?"



Porque se inunda el sur de Navarra y parte de Zaragoza(exceptuando su capital), y sin embargo no Tortosa y sus alrededores o zaragoza capital? Quiza porque la población afectada es mucho menor ahora, que en 1907? Quizá se beneficia en las políticas hídricas a zonas mas pobladas(votos). En cuanto se valoran los daños por riadas, los pagais los beneficiados catalanes?



Porque habeis tenido autopistas de peaje veinte o treinta años antes que el resto? Porque te puedo asegurar que el tráfico por la AP-68, ni con las ayudas actuales a camiones, justifica la infraestructura. Cuando quieras la coges y ves como va la Nacional correspondiente en cuanto a tráfico.



Dices: "El Pib yel empleo en este pais lo generan las Pymes, no el Ibex, y las Pymes no están en la meseta."



Bueno, pues a ver si SEAT se la llevan a la meseta, que no genera PIB, y Nissan lo mismo... Supongo que no sabes de lo que hablas. Ni conoces lo que es la industria auxiliar... Sin comentarios.



Dices:" Quienes defienden España están defendiendo el bolsillo de los ricos de España y todavía no se han enterado. Si tienes cuentas en Suiza es normal que quieras defenderlas, pero si eres un currante, apuntarte al discurso Racista. (que eso es la catalanofobia si la llamas por su nombre) es que te queda mucho por aprender aún."



No conozco españoles que hayan tratado mal a españoles de cataluña, alguno habrá, como en todas partes. Pero en lo de racistas, creo que el NAZISMO catalán es con diferencia el fenomeno mas parecido al racismo de Hitler en España. Solo el Belga-Flamenco tiene semejanza a la actitud supremacista de un nazi catalán.



Que por cierto, se ha vuelto mas NAZI cuando los "ricos catalanes" se han visto cazados con la pasta en Andorra, y han mandado a sus "seguidores" a apoyar a ERC y las CUP, con tal de no soltar el poder y con ello, dejar en manos de otros la gallina de los huevos de oro.



Corolario: Se acabo la pasta en España, así que aunque pidais mas, el FLA y otras milongas están tasadas y medidas, que Europa no es tonta (Alemania, que es la que paga la fiesta).