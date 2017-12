La idea de un Parlament ingobernable coge fuerza a mitad de campaña

El Ayuntamiento de Barcelona elimina grafitis, siempre y cuando estos sean ofensivos. Sin embargo, veo que hay excepciones. Gigantescos grafitis ofensivos que he visto hoy en Barcelona (podéis ir a comprobar que lo que digo es cierto):



"Pu-ta Espanya!" (sin guion, con "ny" y todo en mayúsculas). Este grafiti está en calle Nicaràgua esquina calle Berlín, en Barcelona.



"Nosotras somos la manada. Os vamos a matar". Este grafiti feminazi está en calle Cerdeña (Sardenya, en catalán) esquina calle Aragón, en Barcelona.



Ambos grafitis son gigantescos.



Por otro lado, "En Comú Podem" va a perder muchos votos gracias a que ya se prohíbe que los coches contaminantes circulen por Barcelona y alrededores. Yo, que soy anticoche, la medida me parece perfecta. De hecho, llega con 114 años de retraso. ¡Pu-to Henry Ford! Todos los vehículos deberían ser eléctricos.



Los independentistas catalufos se han entretenido estos últimos días a pintar bigotes y narices de cerdo a Inés Arrimadas, de Ciudadanos, quien aparece en muchos carteles, tanto en la calle como en el metro.



Yo todavía no lo tengo muy claro. Siempre he votado al PP. Y sé que el PP no es muy querido en Cataluña. Lamentablemente, obtendrá muy pocos votos. Creo que el 21D votaré a Ciudadanos. Tengo la sensación de que Ciudadanos va a ser el partido político vencedor y que Inés Arrimadas va a ser la nueva presidenta de la Generalitat de Catalunya.