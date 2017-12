La Justicia belga archiva el caso de Puigdemont y sus exconsellers tras la retirada de la euroorden

Los días pàsaban en éste improvisado stand by. El maltratador seguía buscando desesperadamente excusas de que ella se lo merecía, el chalado que ya se creía al mando de las legiones esconde la cabeza sacando a su muñequita de circo infantil para que no sea todo tan evidente, los sinverguenzas que no tienen perdon de dios fracasaban en su intento de aparentar que tienen la sarten por el mango, fruto de tántos excesos nocturnos de los que deambulan por las calles impresionando a mujeres de moral distraida con ese poder encubierto que jamás han tenido. El otro dándose cuenta de que le enredaron y en realidad querían acabar con él mide sus pasos y cambia de amigos, en la medida de lo posible. El secretario de los de arriba, disfrazado de buena persna, ahoga su lujuria violenta que no ha podido cumplir con tragos de whisky gratuito.Los colaboradores que pasaban de rellenar mañanas de televisión a convertirse casi en cooperadores necesarios de una infamia, s dedicaban a lo suyo otra vez, e decir, a vender basura.Y así pasaban los días, poniendo todo0s buena cara para que no se les note el guantazo que les han dado por imbéciles.