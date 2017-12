Tardà lee en el Congreso una carta de Junqueras desde la cárcel pidiendo a Rajoy el fin de "la represión"

A mi me cojió la guardia civil a 150 por la carretera y también me reprimió con una multa, que vergüenza, aplicarme la ley.



También me han embargado las cuentas por aplicarme una sentencia judicial, esto es inaudito.



Eso de cumplir la ley....., donde vamos a parar señor Tardá.



Por cierto Rajoy y su corrupto partido me caen como una patada donde todos sabemos, y ojalá la ley se aplicara a TODOS y por IGUAL.



NO OLVIDE SR. TARDÁ QUE LA BASE DE UNA DEMOCRACIA ES LA LEY,



DEMOCRACIA NO ES PREGONAR EL CUMPLIMIENTO DE UN PROGRAMA ELECTORAL