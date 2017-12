770 420

Rajoy se escuda en la cifra de paro para considerar razonable su primer año de Gobierno pese al parón legislativo

Espera tener un "diálogo normal" con el nuevo Govern tras el 21D

Insta a Iglesias a acudir al Constitucional si ve algún incumplimiento

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha escudado este miércoles en la reducción del número de desempleados en el último año en más de 600.000 personas para calificar de "muy razonable" sus 13 meses de gobierno de la actual legislatura, pese a la escasa iniciativa legislativa denunciada por el PSOE.

En la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha acusado a los 'populares' de comportarse "con la soberbia de la mayoría absoluta".

"No sólo no hacen, sino que no dejan hacer la oposición", se ha quejado, en referencia a la escasez de propuestas de ley (tan sólo 14) presentadas por el Gobierno en el Parlamento y a los 44 vetos del Ejecutivo a iniciativas legislativas registradas por la oposición con la excusa de que dispararían el presupuesto e impedirían cumplir los objetivos de reducción del déficit. Rajoy ha replicado que, más que la cantidad de las leyes, hay que valorar si son "buenas", y él entiende que sí.

Diálogo con Cataluña

Rajoy también ha asegurado que espera tener un "diálogo normal y civilizado" con el nuevo Ejecutivo catalán que surja de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Dicho esto, ha recalcado que "siempre" ha estado dispuesto al diálogo pero tiene que ser dentro de la ley.

Así se ha pronunciado después de que el portavoz parlamentario del PdeCAT, Carles Campuzano, le haya emplazado a que "abandone el autoritarismo y dialogue con las instituciones de Cataluña".

Campuzano ha recriminado a Rajoy que estos años, ante las demandas de diálogo de los catalanes, se haya "parapetado" en el "argumento de respeto a la ley". Es más, ha acusado al Gobierno de "dejar pasar el tiempo" para ver si la situación se "disolvía como un souflé", "intervenir las finanzas de la Generalitat" o "reprimir de manera violenta el ejercicio de derechos de los ciudadanos".

Rajoy ha afirmado que lo que ha ocurrido en Cataluña se debe a que unos gobernantes "decidieron que en su comunidad la Constitución no regía y no se aplicaba" e "inventaron una nueva legislación", sin dejar hablar a la oposición y "haciendo caso omiso a las resoluciones de los tribunales".

Tras añadir que el artículo 155 se aplicó para restaurar la "primacía de la ley y los derechos de las personas", ha dicho que espera que "las cosas se normalicen pronto" y que puedan tener como han hecho desde 1978 "un diálogo normal y civilizado". Y ha agregadooque "siempre" ha estado "dispuesto a dialogar" pero dentro de la ley no planteando un "referéndum sí o sí" como, según ha dicho, hicieron los anteriores gobernantes de Cataluña.

Reforma constitucional

El jefe del Ejecutivo también ha emplazado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a acudir al Tribunal Constitucional si de verdad considera que el Ejecutivo no está cumpliendo los preceptos de la Carta Magna. Así se lo ha trasladado al dirigente de Unidos Podemos cuando Iglesias ha enumerado los casos en los que cree que el Gobierno está haciendo caso omiso de la Constitución.

El secretario general de Podemos ha dicho a Rajoy que considera que utiliza la Constitución "como si fuera una bandera", para seguidamente afirmar que el Gobierno no está cumpliendo las leyes en los relativo, por ejemplo, a la libertad de expresión, "con la 'ley mordaza', por la cual se persiguen a tuiteros y cantantes".

Rajoy ha contestado a las palabras de Iglesias, quien le ha dicho que si se cambia la Constitución, desde Unidos Podemos forzarán la celebración de un referéndum. "Aunque lo veo ahora un entusiasta de la Constitución, hay cosas que no ha comprendido bien", ha sostenido el presidente del Gobierno.

Ha aegurado que quien dice si se cumple o no la Constitución es el Tribunal Constitucional y que si Iglesias cree que el Gobierno no está cumpliendo la Carta Magna, se puede llegar a pensar que "usted no está cumpliendo con su obligación de ir al Constitucional a denunciar todo lo que ha dicho aquí". "Estaría bien que la defendiera (la Carta Magna) utilizando los instrumentos que ella le brinda".

Con todo, Rajoy ha defendido que la Constitución "se cumple y se aplica" en España y una muestra de ello la aplicación del artículo 155 en Cataluña. "La muestra la hemos visto cuando se pretendieron liquidar los principios constitucionales (en el territorio catalán)", ha explicado el jefe del Ejecutivo, para a renglón seguido considerar "una pena" que Iglesias "no haya colaborado" en la puesta en marcha de este precepto constitucional en Cataluña.

