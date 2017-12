Puigdemont: "A lo mejor vale la pena" ser investido antes de ser detenido

Puchi estás totalmente perdido. Te faltan argumentos, ideas. Estás fanatizado y empiezas a pensar que te va a salir mal porque no puede salirte de otra manera.



Yo de tí plegaría velas y me entregaría antes de que revientes en la aburrida y húmeda Bélgica.



Mira, cuando se da un golpe de estado, se pasa por el sobaco las leyes tanto españolas como catalanas, se entra en rebelión por desobediencia, se malgasta en dinero de los ciudadanos, etc etc, no queda otra que poner las manos y que te pongan las esposas.



Duele pero es así y poco te queda por hacer.



Mas pronto que tarde estarás en el trullo.