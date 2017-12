González apunta hacia Aguirre al ser interrogado sobre la financiación irregular del PP en Madrid

Ya¡ eso lo sabe todo nacido en este país que no depende de sueldo de funcionario(que también pero se engañan a si mismos) lo que teneis que hacer es menos florituras y mas denuncias, es tan ladrón el que roba como el que omitiendo su trabajo y deber para con los ciudadanos deja robar a los que le rodean. Hace tiempo decían que no votar era insolidario...ahora a quien vas a votar? mamarrachos, descerebrados, ladrones, payasos...esa es la gente que gobierna este pais. DENUNCIAR y no conteis despues que ya lo sabiais o acuseis a toro pasado, DENUNCIAR periodistas, DENUNCIAR...