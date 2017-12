Andrea Levy sufre un escrache de partidarios de la independencia: "Han intentado intimidarme"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular ha sufrido este domingo la protesta de un grupo de personas partidarias de la independencia de Cataluña durante su presencia en un acto público en la localidad barcelonesa de San Fost de Campsentelles.

El escrache se produjo cuando varios individuos se situaron en torno a la presencia de Levy con móviles revestidos con lazos amarillos, representativos de la petición de la libertad para los encarcelados en el proceso de petición de la independencia.

Las imágenes muestran como, entre los gritos proferidos, uno de los autores del escrache exclamó "vergüenza os tendría que dar" en referencia a los populares catalanes.

"Una serie de personas ha intentado intimidarme, pero me siento muy respaldada por los catalanes que quieren vivir en libertad", analizó posteriormente Levy en torno a este escrache. "Lo han intentado, no conseguido", concluyó, antes de explicar que "no hay acoso que pueda con mi libertad ni la valentía de todos los catalanes que queremos convivencia".

