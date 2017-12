Los independentistas perderían la mayoría absoluta con un empate a tres, según un sondeo

Los independentistas van a ganar de calle. Todos sabemos que a C's hay que restarle un 30% de votos respecto a las encuestas.



Una vergüenza que el lider de un partido político esté en la carcel por defender su programa político.



Está claro que el año que viene va a haber una crisis muy gorda ante la retirada de estímulos de los bancos centrales y la mafia de la derecha europea quiere caldear el ambiente para intentar desviar la atención de sus pecados.



Pero esto no tiene marcha atrás, por mucho que se disimule, el capitalismo de amiguetes ha tocado fondo. El sistema se desmorona. Ya no se puede seguir rescatando a los amigos del sistema. Good bye, derechones, no fue ningún placer conoceros.



¡Llegó el día del Bitcoin y la vuelta a la economía real! De ahora en adelante no se va a poder manipular las cuentas, ni mentir a los ciudadanos, ni comprar votos con dinero impreso de la nada.



¡¡ in Bitcoin we trust !!