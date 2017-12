Los votos que sustituyen a los jueces: así es la nueva utopía que lanzan los independentistas en campaña

Romeva: la única opción de los encarcelados es la victoria de ERC

Mundó: "Cuando haya pasado la campaña, saldrá de la cárcel"

Puigdemont y Junqueras, en un acto conjunto. Imagen: EFE

Tanto ERC como el PDeCAT, escondido tras la lista de JuntsxCat que lidera Carles Puigdemont, son conscientes de que presentan a sendos candidatos a la Generalitat que podrían no llegar a tomar posesión de la Presidencia, en el caso de que ganaran las elecciones. Junqueras, líder de ERC, se encuentra inmerso en un proceso judicial que le retiene en la prisión de Estremera; Puigdemont, expresident, huyó a Bélgica para evitar correr la misma suerte que su exvicepresidente y allí se atiene a las decisiones de la justicia del socio europeo.

Conscientes de estas singulares circunstancias, incompatibles con la asunción de un gobierno autonómico, sus partidos respaldaron sus candidaturas por la potente imagen que ofrecían, alineadas con el mensaje de victimización de los sectores independentistas. Algunas voces ya se han alzado en el ecuador de la campaña para recordar esa realidad, la que apunta a que quizá ninguno de estos líderes presentados en los carteles podrá llegar a ejercer de presidente catalán.

En una nueva voltereta comunicativa, el independentismo ha lanzado en sus últimos mítines un mensaje diseñado para ofrecer respuestas a sus electores ante este rompecabezas. Si logran ganar las elecciones, sus líderes saldrán automáticamente de prisión. Como por arte de magia, los votos sustituirán a los jueces, los procesos abiertos en los tribunales se paralizarán, las acusaciones serán retiradas y las puertas de la cárcel se abrirán de par en par.

El número 15 de la candidatura de ERC y portavoz de Demòcrates, Toni Castellà, ha avisado en un acto este sábado de que podrían no tomar posesión ni Junqueras ni el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ahora en Bélgica. "Podría ser perfectamente que el presidente Puigdemont no tome posesión. Puede ser perfectamente que nuestro cabeza de lista, Oriol Junqueras, desgraciadamente no tome posesión". Sin embargo, el exconsejero y número 3 de la lista, Carles Mundó, quiso eliminar las dudas de los electores con el nuevo mensaje utópico: "Cuando haya pasado la campaña saldrá de la cárcel y tomará posesión del acta de diputado. Tenemos que ayudar a Junqueras a salir de la cárcel".

Mundó explicó que, si el independentismo gana en las urnas, presionaría para que el líder republicano pudiera salir de la cárcel.

Raül Romeva también lo ve claro: la única posibilidad que tienen los presos soberanistas de salir de la cárcel es una victoria de ERC en los comicios y que Junqueras sea presidente. "Ganemos con claridad y con contundencia y hagamos presidente a alguien que está en la cárcel indignamente y con motivos inexcusables", ha asegurado en una intervención pública.

Los votos que traerán de vuelta a Puigdemont

En la misma línea, los presidentes de la ACM, Miquel Buch, y de la AMI, Neus Lloveras, y otro medio centenar de alcaldes del PDeCAT han cerrado filas este sábado con el cabeza de lista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, dejando claro que su vuelta de Bélgica será posible "gracias a los votos" de las elecciones catalanas.

"A Rajoy y a todas las personas que dicen que Puigdemont y los consellers no volverán: ¡Y tanto que volverán! Y lo hará gracias a los votos que emitiremos en las urnas el 21 de diciembre", ha exclamado Lloveras, en alusión velada también a ERC, durante un acto en La Garriga (Barcelona), en que ha aparecido por primera vez en campaña la exconsejera Meritxell Borràs pocos días después de salir de la cárcel.

PUBLICIDAD