Puigdemont contempla seguir siendo presidente si hay una mayoría que le revalida

Apela a "persistir" para que la UE reconozca el derecho a decidir

Carles Puigdemont, ayer en la manifestación de Bruselas. Foto: EFE

El cabeza de lista de JuntsxCat a las elecciones del 21 de diciembre, Carles Puigdemont, ha manifestado este viernes que contempla seguir siendo presidente de la Generalitat si hay la misma mayoría política que le revalida en el cargo.

"El Parlament que me eligió no me ha cesado. Esto no ha cambiado. Si la mayoría política no cambia, esto no tiene porque cambiar. Solo hay un plan", ha recalcado en rueda de prensa, en la que ha comparecido a través de videoconferencia desde Bruselas.

Tras suponer que todos los consellers cesados del Govern lo que quieren es derrotar en las urnas "todo lo que se rompió de manera abrupta a partir del artículo 155 del tripartito formado por PP, Cs y PSC", ha añadido que esto equivale a retomar todo donde se dejó y que el Estado reconozca los resultados.

"Respetar los resultados es restablecer el Govern que fue ilícitamente destituido y hacer lo posible para que el 155 no tenga efectos. Impedir la investidura del Govern actual, en su conjunto, sería entender que el 155 sigue en vigor", ha argumentado.

También ha preguntado al sistema político español si tiene un "plan B" para, a su juicio, la contradicción que supondría que el programa que le puede llevar a ser investido de nuevo presidente sea también el que le puede llevar a prisión.

"Hay un plan B en el Estado para resolver esta contradicción democrática?", ha preguntado Puigdemont, que cree que algo falla cuando uno puede obtener una mayoría política y privarlo luego de libertad.

"Persistir" con la UE

El cabeza de lista de JuntsxCat también ha apelado a la "persistencia" de la sociedad catalana para que la UE acabe reconociendo el derecho a decidir de Cataluña, más allá de que públicamente apoyen la posición del Estado.

Al preguntársele si confía en que la UE cambie su posición sobre las demandas catalanas, Puigdemont ha asegurado que no pierde nunca la esperanza porque, a su juicio, ya ha dado ejemplos en el pasado de que, aunque tuviera posiciones iniciales duras, se han adaptado a la realidad: "Pero es necesario que la realidad sea persistente, y nuestra realidad lo es; se ha visto en Bruselas y lo han visto en directo".

En su opinión, es lógico que las instituciones europeas apoyen la posición de los estados, pero cree que si los catalanes persisten, como ciudadanos europeos que son también, "es inevitable que no solo escuchen a los estados, que deben hacerlo, sino también a sus ciudadanos".

También ha reivindicado que los catalanes están amparados por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, por lo que Europa debe proteger a sus ciudadanos "cuando hay Estado que puedan poner en riesgo sus valores".

Tras negar que los que se manifestaron en Bruselas apoyaran a "una banda de criminales", considera imposible que Europa, tras la marcha y lo que ocurra en las elecciones del 21 de diciembre, no entienda que la realidad va por delante de los perjuicios

"El 21D demostraremos que los catalanes persistiremos cada vez que sea necesario, hasta que se entienda que los europeos que vivimos también en Cataluña tenemos derechos, y que la Carta de Derechos Fundamentales también nos ampara", ha zanjado.

PUBLICIDAD