El 59% de los vascos desea que la relación entre Euskadi y España se decida en referéndum

Que forma de manipular....., si no nos gusta la historia la reescribimos a nuestro gusto...., el pueblo nabarro -vasco- únido -poco o mucho-, es antiquísimo, cogiendo trozos y pasajes con reyezuelos por medio, que esos siempre estaban con líos de tierras y faldas queda una imgaen distorsionada y falsa. Tal vez a día de hoy muchos nabarros quieran formar de España, -cosa que respeto, pero no entiendo esa traición a su historia y a lo que son persé -, pero que pateen la historia -nuestra- para caer de pies...., pero si hasta los romanos A.C.¡¡¡¡ ya nos diferenciaban como un pueblo aparte......, con nuestra lengua común......, repito A.C.¡¡¡¡¡¡ que porras reyes y castillos y sus tejemanejes¡¡¡¡¡¡¡ que Euskal Herria es un invento y la ikurriña no os cuadra, claro, igual que españa o la rojigualda, no te digo......, no así lo que podríamos entender como un pueblo común y con habitantes del mismo origen que comparten idioma, cultura y costumbres, ESO ES UN HECHO e histórico, vamos, que poco se puede argumentar ahí, luego ya como llamemos a la criatura o que colorines tenga la bandera me la refanfinfla......Y el mayor defensor y que mejor nos representa de nuestro pueblo común es Nabarro, se llama Perurena y sabe de historia un rato y comprende nuestra naturaleza, lo tienen al lado y no le escuchan......,no se me ocurre nadie mejor que este sr para representarnos, que grande eres Iñaki.