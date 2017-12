Julián Sánchez Melgar, nombrado nuevo fiscal general del Estado

Hay que modificar la “orden europea de detención y entrega”, ya que no se cumple lo que dice, “detención y entrega”. Es decir dentro de la Unión Europea, (que se entiende todos los países integrantes son demócratas y sus Justicias acordes a lo que se espera de ellas)cuando se tramita una Euro-Orden de detención y Entrega, lo que tienen que hacer los países es proceder a detener y entregar al país emisor de dicha Orden al fugitivo, sin poner en entredicho la Justicia del país emisor como hizo Bélgica y sin instruir causa alguna para proceder a la entrega y menos valorar si los delitos por los que se investiga al prófugo son procedentes o no, o figuran o no en su Código Penal. Es decir se localiza al prófugo, se le detiene y se entrega de forma inmediata al país emisor de la Orden.



O bien, como en la Unión Europea existe la “libre circulación” y el prófugo puede moverse libremente, pues que las Fuerzas Policiales Estatales, también se puedan mover “libremente” (con conocimiento por parte del país donde reside el prófugo y puedan proceder a su detención y traslado al país correspondiente.



No puede ser que un país miembro de la UE, ponga en entredicho la Justicia de otro país miembro y diga que como en su Código Penal no está regulado el delito de sedición y rebelión por los que se acusa al prófugo, si lo entrega, no se le podrá juzgar por los mismos.



Una vergüenza como está legislada la Orden Europea de Detención y Entrega.