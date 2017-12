Rajoy acepta reformar la Constitución cuando haya "una idea clara" de para qué y no para contentar a separatistas

P,ara qué va a ser, para contentar a los díscolos ?. Lo malo es que no se contentarán nunca por lo que le recomiendo que no la toque, salvo para coser bien lo que está solamente hilvanado. Si la toca más de la cuenta espero que se lo consulte a pueblo. Yo,. por supuesto, les diré que no ya que les exijo a los políticos al menos la misma lealtad que se le exige al ciudadano común. Mucho prometer la constitución para despues na de na.