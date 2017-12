Las elecciones catalanas del 21D se juegan en dos rings

La decisió del jutge Llarena aclareix moltes coses. En primer lloc, posa en relleu d’una manera encara molt més evident el peculiar funcionament de la justícia espanyola: la despulla davant els ulls de tot Europa. Llanera retira l’ordre de recerca del president i els consellers perquè sap que Bèlgica o bé no l’atorgarà –amb el convenciment que a Espanya no hi ha garanties processals– o bé l’acceptarà però marcant els límits de la possible condemna i deixant-la reduïda a allò que en qualsevol país democràtic –no a Espanya, per tant– seria normal. Quan Llanera vol condemnar a trenta anys i Bèlgica considera que a tot estirar es podria condemnar a sis mesos, no és que hi haja una distància gran, és que és inexplicable. Tan inexplicable que la justícia espanyola s’estima més fer-se enrere i reconèixer, de fet, davant Europa que no hi ha cap crim que puguen homologar amb els seus socis de la Unió. La justícia belga immediatament ha retirat les mesures preventives i el president i els consellers són persones lliures, excepte si entren a l’estat espanyol. Tanmateix, això canvia el joc. No és Europa que ha d’explicar com és que no els lliura a Espanya, sinó que és Espanya que haurà d’explicar per què uns ciutadans europeus lliures i sense cap acusació formal al damunt poden ser detinguts i empresonats amb el màxim rigor si travessen la frontera espanyola.