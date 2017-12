Puigdemont comparece este miércoles ante la prensa en Bruselas tras la retirada de la euroorden

Las listas del 21D están llenas de golpistas,



Son Nazis Golpistas, si quieren el dinero de toda España pero les importa un bledo que un extremeño o gallego se muera de hambre,



No les robemos mas, convénzanse la única solución es no consumir productos catalanes, NO SEAT, No Mango, No Tous , No frutas de Lérida que se las coman los de los tractores, de Cataluña ni un grano de arroz en nuestra mesa esta navidad y OJO miren bien las etiquetas que se esconden como Puigdemont