El Congreso acoge este miércoles el 39 aniversario de la Constitución en plena campaña catalana

NO ME HAGAN REÍR



Muñoz-Machado, humanista donde los hubo y los haya, es de los que aseguran, desde la perspectiva de gente del Derecho con mayúsculas, que el problema territorial de España es político y no jurídico.



Pues bien: con todo respeto, maestro, yo digo que no. Al menos no en España. Al menos, no ayer ni hoy. Acaso mañana. A falta de pan aromatizado merced a su masa largamente fermentada, nos comemos el sucedáneo que expenden los establecimientos de chinos, con perdón.



En España no hay más cera que la que arde. En nuestra cámara baja, ya no existen los Peces Barba, Fraga, Guerra, Rodríguez de Miñón o Manuel Marín, gente de altísima valía intelectual. Ahora tenemos a Rufián, a Lastra, a Hernando o a Montero, …



Lejos de prever una subida del listón de cultivadores de ciencias y letras, la prospectiva nos amenaza con una fuerte progresión de garrulos y populistas sin más horizonte que el de calentar los escaños … de la cafetería del Congreso o del Senado. En ese escenario tabernero, sí caben los hinchas, las copichuelas, los insultos y hasta los escupitajos. El problema real es que sujetos y objetos perniciosos se han adueñado del hemiciclo.



Con estos mimbres, el único consuelo es el jurídico, la tabla de salvación de los tribunales de justicia.