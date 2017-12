Ciudadanos roba al PP el 46% de sus votantes en las elecciones catalanas de 2015

No me gusta Ciudadanos, lo veo muy ambiguo y ofreciendo muchas cosas cuando no tiene ninguna responsabilidad de gobierno.



Tampoco me gusta que todo lo que firmó con el PP para apoyarle, sobre todo los grandes temas, (aforamientos, justicia , etc. etc), el PP no ha cumplido practicamente nada y Ciudadanos no exige su cumplimiento, ese es un hecho real, ¿entonces como me voy a fiar de las promesas electorales y como voy a saber distinguir si lo único que persigue es instalarse en el poder?