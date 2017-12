El juez decide continuar la causa contra los tres policías municipales del chat contra Carmena

Huele muy mal! en un chat PRIVADO de "amiguetes" se dicen todas las tonterias que les de la gana a los integrantes.



No creo que haya delito en absoluto.



Y si no hay delito los perseguidores huelen a inquisicion de la dura osea tufo a checa.



¿Que paso con los chistes que reenviaba el Zapata de como llevar 20 judios en un seiscientos? en el cenicero, jaja jaja jaaja.



pues esto tios son tan tontos como el Zapata y deben tratarse igual ¿o no?.