Ciudadanos sería la fuerza más votada en las elecciones del 21D superando a ERC, según el CIS

Ambas formaciones quedarían empatadas a 32 diputados en el Parlament

La suma de los independentistas, a un escaño de la mayoría absoluta

JxCAT tendría 25-26 escaños, PSC 21, En Comú 9, CUP 9 y PP 7

Ciudadanos sería el partido más votado en las próximas elecciones del 21 de diciembre por delante de ERC, según el último barómetro electoral del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Los de Inés Arrimadas obtienen un 22,5% en estimación de voto, mientras que los de Oriol Junqueras se quedan en un 20,8%. Estos resultados dejarían a Cs con 31-32 escaños en el Parlament y a ERC con 32. Consulte aquí completo el barómetro electoral catalán del CIS (.pdf)

El dato más significativo del estudio, no obstante, es que las fuerzas independentistas no alcanzan ni un su mejor proyección la mayoría absoluta en la cámara catalana. La suma de ERC, Junts per Catalunya (JxCAT) y la CUP se queda en 67 escaños (hacen falta 68 para la mayoría). Junqueras es el candidato mejor valorado y Puigdemont el preferido como president.

En las elecciones de septiembre de 2015, la alianza de ERC y del PDeCAT bajo la marca Junts pel Sí (JxSí) logró 62 escaños y, unidos a los 10 de la CUP, daba una holgada mayoría absoluta al independentismo.

Analizando fuerza por fuerza, el tercer lugar sería para JxCAT, la lista del expresidente Carles Puigdemont y el PDeCAT con otros nombres ilustres del independentismo como el del presidente de la ANC, Jordi Sànchez. Esta lista obtendría un 16,9% en estimación de voto y una representación de entre 25 y 26 escaños.

El cuarto lugar es para el PSC, que tendría un 16% en intención de voto y 21 diputados en el Parlament. Por detrás aparece Catalunya en Comú-Podem con una estimación de voto del 8,6% y nueve escaños. A la par que los de Xavier Domènech queda la CUP, con un 6,7% en intención de voto, pero también con nueve escaños. Muy descolgado queda el PP, que con una estimación del 5,8% tendría sólo siete diputados.

El sondeo se hizo a partir de 3.000 entrevistas en municipios de las cuatro provincias catalanas entre los días 23 y 27 de noviembre con un margen de error del 1,8%.

El CIS constata la movilización de la sociedad catalana, pues nueve de cada diez encuestados garantizan que irán a votar el 21 de diciembre y de ellos un 70,9% dice tener ya decidido a quien apoyará.

Las listas de ERC son las preferidas en ese voto directo con un 17,1% de voto ya anunciado, subiendo al 20% si se suman las simpatías de los indecisos. Le siguen JxC y Cs con un 13,7% y un 13,2% respectivamente en voto decidido.

Ya con toda la encuesta, el CIS apuesta por una victoria de Esquerra en número de escaños 32 por 31-32 de Ciudadanos, pero el partido naranja figura en cabeza en porcentaje (22,5% por el 20,8% de ERC). Ello se debe a que Ciudadanos es el primer partido en la provincia de Barcelona, la más poblada, con un 23,4% frente al 19,3% de ERC, mientras que la lista de Puigdemont gana en Girona (29,2% por el 24,9% de ERC), y los republicanos triunfan en Lleida (28,5% por el 25,1% de JxC). En Tarragona hay un empate entre ERC (5 diputados y un 23,7%) y Ciudadanos (23,5% y cuatro o cinco diputados).

La coalición Junts per Catalunya del PDeCAT y Convergència queda en tercer lugar con un respaldo del 16,9% y 25 o 26 diputados distribuidos de la siguiente forma: 13 en Barcelona, 6 en Girona (la provincia de Puigdemont y donde es primera fuerza), 4 en Lleida y 2 ó 3 en Tarragona.

Según el CIS, la antigua alianza Junts pel Sí que unió a ERC y PDeCAT y que logró 62 escaños en 2015 se queda ahora en 57 ó 58 escaños, mientras que Ciudadanos sube de los 25 diputados de hace dos años a 31 o 32 (la variable es un escaño por Tarragona que el CIS duda entre PDeCAT y Cs).

