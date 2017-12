La campaña para el 21-D arranca sin programa económico independentista

Buenas noches:



Yo como ciudadano no vivo de soflamas, de marchas con esteladas, de insultos a Europa, ni de odio por lo español.



Yo Srs. vivi de mi trabajo de paleta y votaré al que me asegure que tendré más obras y más trabajo.



Srs. políticos, eso es lo que nos importan. Sus sueños imperiales o si Cervantes era catalán no nos dan prosperidad.



Espero con ansiedad los plantamientos económicos, sanitarios y de educación que hacen para ver a quien voto.



Que repitan por enésima vez lo malo del 155 no nos interesa.