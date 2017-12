El 64% de los ciudadanos rechaza reformar la Constitución sólo para permitir el referéndum en Cataluña

cancelaron comoloves? y todavia sigue la censura en ecoteuve, esto significa que no fue carlosherreraquien obligó a ecoteuve a imponer censura a sus lectores.



pero las sospechas señalan a la1 y su programa de adoctrinamiento al derechismoliberal.



la idea de comoloves? no era mala, pero duraba demasiado.



dado la inclinacionpolitica del presentador ya era obvio que se imponia una sola opcion de las encuestas,trataban de contradecir una realidadpolitica sin dar opciones que convencian al espectador, las intervenciones de los tertulios o invitados duraba cuartos de hora, habia directos en video que no se entendía a que venia o volvian el debate en una hora, fue una version alterna del debate dela1, muchos delos invitados estaban ya desacreditados por polemicas pasadas y lo que perjudicó bastane al programa fue que despues de hora de hablar de un tema pasaban los resultados de las encuestas muyrapido que ni se conoce porcentajes, lo peorfue que lo pasaban despues de informesemanal el cual en la actualidad son informes aburridos sin orden de tiempo acabados de una vez, ni en la eraurdaci eran tan penosos, y que causan sueño cada vez que pasan informesemanal.