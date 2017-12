Albert Rivera: "El PSC nos ha traicionado muchas veces"

¿ Y a quién has traicionado tú ?



Pues a los catalanes moderados que no somos independentistas pero tenemos un sentimiento dual ( catalanes y españoles ).



Tú no te has cortado un pelo a la hora de pedir el 155 , has sido peor que el PP pués has visto que así conseguias más votos en España.



Yo no deseo una república , ni que me gobiernen estos que venden humo , pero también tengo muy claro que con C´S en Catalunya habrá un retroceso .Teneís en vustras filas a muchos resentidos y ya se sabe que cuando estos alcanzan el poder hacen cosas peores que los anteriores.



En catalunya hay que arreglar muchas cosas y construir de nuevo muchos puentes , entre nosotros y con el resto de España ( los independentistas han destrozado las relaciones con el resto de comunidades ) , pero vosotros por desgracia lo que iniciareís será una cacería y eso tampoco es bueno .



Tú deseas encontrar el espacio que va a dejar libre el PP , tú posición ya no es moderada y te empeñas en demostrar que puedes ser más radical que ellos y eso es malo.



Vuelve a la moderación y ala centralidad y todo lo demás vendrá solo, este país está cansado de extremos y de revanchas , hay que trabajar para levantarlo .



Un saludo