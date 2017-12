Puigdemont plantea las elecciones del 21D como una "segunda vuelta del 1-O"

jajaja, pues no les quedan "vueltas" a estos separatas.



Pero yo te aviso, Puigdemont, a la gente no la vas a tener engañada mucho tiempo mas... verás cuando empiecen a marcharse las fábricas...



Me consta que ya hay una rebelión en el grupo WW por parte de algunas fábricas del grupo reclamando los modelos del futuro...



Martorell va a ir muriendo poco a poco...