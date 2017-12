Jordi Xuclà: "El referéndum que rechazó el Gobierno se celebrará el 21D"

"Que Puigdemont encabece la lista mueve el voto a nuestro favor"

"Pase lo que pase, no se debe repetir la fórmula de la anterior legislatura"

"Veo a Iceta muy estrella del pop o folclórica despechada, depende"

El coordinador de diputados y senadores del PDeCat, Jordi Xuclà. Foto: Fernando Villar.

Es uno de los diputados pata negra del nacionalismo catalán en el Congreso de los Diputados, adonde llegó en 2004 ya con una amplia experiencia en el Senado. Aunque desde su aterrizaje en la política nacional su partido ha cambiado de nombre y se ha transformado ideológicamente, pasando del seny y la moderación a la independencia, él se mantiene fiel a la disciplina de su formación. Jordi Xuclà i Costa (Olot, 1973) es un hombre de aspecto tranquilo, que hace honor a su profesión de abogado y profesor universitario, midiendo sus respuestas y empleando un tono didáctico. Su elección como coordinador de diputados y senadores del PDeCat le ha dado un poder y un protagonismo evidente en su grupo e intenta preservar, dentro de lo que cabe, las esencias ideológicas de la antigua Convergencia, ahora desdibujadas.

Durante la entrevista, de casi una hora, no hay temas tabú y solo da muestras de ligero malestar cuando la periodista le insiste en que todos en Europa, salvo la extrema derecha, les han dado la espalda. Ni confirma ni desmiente que Puigdemont pueda volver en plena campaña electoral, aunque reconoce que su condición de fugado les puede beneficiar electoralmente. Denuncia un uso abusivo del 155, dice que los exconsellers son presos políticos y en ningún momento admite errores por la DUI. Califica a Iceta de "folclórica despechada" y afirma que la fuga de empresas no es un daño colateral, sino un asunto grave, pero no lo atribuye al 'procés', sino al Gobierno de España por incentivarla.

Que Junqueras y los 'exconsellers' de ERC piensen acatar el 155 y dejen la vía unilateral, ¿es una marcha atrás o solo una estrategia para salir de la cárcel?

El vicepresidente y los consellers han pedido comparecer ante el Tribunal Supremo. No tengo más noticias de la línea de defensa, y hasta que no hayan declarado no puedo pronunciarme sobre ese asunto. No soy ni abogado de las partes ni juez ni fiscal, por lo que no puedo ni debo pontificar sobre esa decisión. Más allá de las declaraciones de los tribunales, en este momento estamos en un marco de elecciones convocadas por el 155 y todos los partidos, incluso la CUP, han aceptado presentarse a las mismas bajo ese marco, por lo que no hay marcha atrás.

Sea como fuere, es llamativa una campaña electoral con candidatos huidos de la Justicia o en prisión preventiva, ¿no?

Todos los candidatos deberían tener plena capacidad para desarrollar su campaña electoral en igualdad de condiciones, y si no es así es una anomalía democrática.

Hombre, también es una anomalía que algunos candidatos estén acusados de delitos gravísimos, como sedición, rebelión o malversación...

Si hablamos de tipos penales, el de más importancia en cuanto a penas es el delito de rebelión, y eso requiere del alzamiento con violencia, lo cual no se produjo en ningún momento. Un letrado de las Cortes, catedrático de Derecho Penal y ponente en la reforma del Código Penal, como Diego López Garrido, que no es sospechoso de ser independentista, ha dicho que el delito de rebelión para nada se ajusta con la realidad de lo que ocurrió. Creo que es contraproducente para la imagen de la Justicia española que los consellers estén en prisión preventiva, en módulos con delincuentes comunes, que cumplen sentencias firmes. Todos deben salir de la cárcel e incorporarse a la campaña electoral, porque son presos políticos.

¿Presos políticos o políticos presos por cometer delitos?

Son presos políticos. El tipo penal que se pretende imputar a estas personas es absolutamente desajustado a la realidad de los hechos ocurridos en Cataluña, y creo que podría haber motivaciones políticas por parte de la Fiscalía.

¿El hecho de que Puigdemont esté huido, les resta posibilidades electorales o mueve el voto de los independentistas?

Que el president Puigdemont encabece la lista incrementa nuestras opciones electorales, moviendo el voto a nuestro favor. Él es un valor electoral para la lista del Partido Demócrata con el nombre de Junts per Catalunya. Por otro lado, no está instalado en el exilio permanente; está en Bélgica a la espera de una citación el próximo día 4.

Sería 'kafkiano' que fuera el próximo presidente de la Generalitat y verle sentado en el banquillo después por delitos de esa magnitud...

Los ciudadanos de Cataluña van a decidir legítimamente y con una participación muy alta los resultados electorales. Si la voluntad de los ciudadanos es elegir a Puigdemont president, espero que la Justicia no lo impida.

Una curiosidad, ¿quién paga su estancia en Bruselas?

No lo sé. Pero cualquier ciudadano puede soportar un mes fuera de su casa, habiendo tenido un sueldo como el del presidente de la Generalitat durante dos años.

Oiga, ¿ustedes hacen alguna autocritica por el desastre provocado con la DUI, la fractura social, la huida de empresas, etc.?

Bueno, estamos en campaña electoral y serán los ciudadanos quienes nos mantengan su confianza o nos la quiten. No estamos en modo de autocrítica, sino de búsqueda de apoyos electorales y aceptación del resultado de las urnas.

Si ese resultado es malo para su partido, ¿Puigdemont debe marcharse?

Se pueden producir tres escenarios: la mayoría absoluta de votos y de escaños; una mayoría absoluta de escaños, pero no de votos; o una derrota y la victoria de los partidarios del 155. Tenemos que analizar muy bien el día de después, pero no podemos olvidar que nuestro partido preside las cuatro diputaciones en Cataluña, es la primera fuerza municipalista y somos un partido de demostrada solvencia. Dicho esto, lo que está claro es que aquel referéndum que no quiso acordar nunca el Gobierno de España, en cierta forma se va a celebrar el próximo día 21. El señor Puigdemont es cabeza de lista por Barcelona, tendrá su acta de diputado seguro y tiene todo el derecho a representar a los ciudadanos. ¿Por qué se va a marchar?

¿Usted cree, como el 'expresident', que se debe votar para seguir en la Unión Europea o no?

El señor Puigdemont lo que ha dicho es que era partidario de permanecer en la Unión Europea y en el euro, y yo también soy partidario de lo mismo. Otra cosa es el legítimo derecho a criticar la actual orientación política y dirección de la UE, y o lo hacemos los europeístas con sentido crítico o ganarán los euroescépticos. Puigdemont no es euroescéptico, pero el mandato del señor Juncker es una decepción. Siempre es bueno consultar a los ciudadanos.

¿Eso significa que van a llevar a su programa electoral votar la permanencia en la UE?

No. Votar la permanencia en la UE no forma parte del programa electoral de Junts per Catalunya para las elecciones del 21-D. Ese asunto no se ha debatido en los órganos de dirección del PDeCat. Nosotros surgimos de un congreso celebrado en julio de 2016, dónde apostamos claramente por la dimensión europea. Nos definimos como europeístas, y además nuestro nombre es Partido Demócrata Europeo y Catalán y esas son nuestras señas de identidad.

Admita que hay un cierto malestar en el PDeCat por esa declaración de Puigdemont, que hasta él mismo ha tenido que matizar...

Puigdemont lo que hizo fue un par de clarificaciones a través de Twitter, y nosotros las suscribimos, pero hablar de malestar en el PDeCat es una exageración. No es cierto que Puigdemont sea euroescéptico, simplemente practica un europeísmo crítico y nosotros lo compartimos.

Pues según dicen los periódicos se ha rodeado de un grupo de leales, y funciona en Bruselas de espaldas a su partido, ¿es así?

Desmiento absolutamente que Puigdemont esté actuando de espaldas al partido. En el comité de campaña hay miembros históricos, y la dirección ha sido acordada entre el partido y el candidato. Nosotros decidimos aceptar la propuesta de Puigdemont de combinar una lista entre independientes y miembros del partido, pero también tenemos la responsabilidad de que una tradición del catalanismo político perdure en el tiempo. Y de hecho hemos reforzado al partido con nombramientos de ese perfil, como Ferran Bel, Meritxell Ruiz o Lluís Font.

¿Cabe alguna posibilidad de que el 'expresident' se entregue a la Justicia española antes de que se ejecute la extradición?

No puedo responder a esa pregunta, porque no tengo elementos ni información. El president dijo claramente que quería colaborar con la Justicia. Cuando salió de España hacia Bélgica, no había ningún tipo de orden judicial y cuando ésta llegó, él personalmente se personó ante la Justicia belga y expresó su voluntad de colaborar. El próximo día 4 es la vista sobre el fondo de la cuestión, y a partir de aquí puede recurrir o no apurar esos recursos para acelerar o frenar el retorno a España.

Pues hay un rumor muy extendido de que puede volver el mismo día de las elecciones para rentabilizar su regreso electoralmente...

No tengo absolutamente ningún elemento que me permita ni confirmar ni desmentir ese rumor, pero me parece alejado de esta predisposición.

Una persona como usted, que durante años se ha sentido cómodo en el traje de España, ¿se ha convertido ahora al independentismo o solo acepta la disciplina de su partido?

Estoy representando a mi partido, el PDeCat, en el Congreso, por lo que asumo y me hago corresponsable del momento político actual y de la orientación que marca mi formación. Mi larga trayectoria en el Congreso de los Diputados me ha permitido ser testigo de los reiterados intentos del nacionalismo catalán de llegar a acuerdos con las fuerzas políticas de ámbito español, bien sea el PP o el PSOE. Hemos intentado resolver un nuevo encaje de Cataluña en el traje español, como usted lo denomina, pero siempre esos intentos han fracasado, y se ha producido una desafección, que no es sólo de grupos radicales como la CUP.

¿En qué sentido?

En el sentido de que sectores de clase media y media alta, votantes del PDeCat, han participado de esta desconexión emocional y esta desafección. Y después de lo ocurrido últimamente, el vigor de las opciones soberanistas sigue siendo muy alto, con lo cual estas elecciones, convocadas de forma excepcional bajo el artículo 155, servirán para validar la línea política de los tres últimos años, o para que se tenga que corregir.

¿Pero es o no cierto que al final la CUP ha sido la mano que ha movido la cuna tanto del referéndum ilegal como de la DUI?

La decisión de organizar el referéndum y llevar las leyes de Transición al Parlament fue una decisión del Gobierno integrado por el PDeCat y Esquerra, aunque se quiera hacer una caricatura de una imposición de la CUP que no ha sido tal. Aquí no ha habido manos ocultas que hayan movido o manejado a su antojo la voluntad de Gobierno de la Generalitat.

¿Un Gobierno ERC, Junts per Catalunya y la CUP sería factible otra vez o, como se comenta, se ha roto el bloque independentista?

Nada tiene que ser exactamente idéntico a la anterior legislatura; ya veremos cómo quedan repartidas las cartas. Nosotros salimos con la vocación de ganar las elecciones, pero pase lo que pase no se debe repetir milimétricamente la fórmula de la anterior legislatura.

¿Les ha sorprendido que les hayan cerrado todas las puertas en Europa y se hayan quedado con el apoyo de Farage y la extrema derecha?

Lo que está sucediendo en Cataluña provoca pronunciamientos a nivel internacional, ideológicamente alejados de nosotros, de los que no somos responsables. Lo que ha habido es mucha perplejidad de la opinión pública internacional y una enorme crítica por la carga policial del 1 de octubre. Esa crítica no fue de la extrema derecha, sino transversal de muchos partidos y medios de comunicación. En cuanto al señor Farage, ha dimitido; no es el líder de ningún partido político y es un eurodiputado vagante de Reino Unido en Bruselas. Uno es lo que se define a sí mismo ideológicamente, y no lo que le definen los otros.

¿Y la huida de empresas les preocupa o para ustedes son solo 'daños colaterales'?

La huida de empresas no son solo daños colaterales, y nos preocupan mucho. Es un tema a tomar en consideración de forma muy seria, pero también es cierto que no es lo mismo el traslado de sedes sociales que de plantas de producción, y esas no he visto que se hayan ido. Además, ha habido una acción muy activa de sectores del Gobierno de España intentando estimular algunas de esas salidas y eso también tiene una carga de responsabilidad, que algún día tendrán que asumir.

Admita que el hecho de que la Agencia del Medicamento no tenga la sede en Barcelona es muy mala noticia. ¿Es por culpa del 'procés'?

Es una muy mala noticia, sí. Pero no ha sido por el procés, en absoluto. El primer diputado que presentó una iniciativa parlamentaria para apoyar la candidatura de la Agencia del Medicamento en Barcelona fui yo. Pero todos sabíamos que en la recta final había ciudades con más potencial. Curiosamente, la Comisión Europea estaba apoyando Milán o Bratislava, para dar por fin una sede a Europa del Este, y al final la decisión ha sido pragmática respecto a Ámsterdam, por conexiones de vuelo y por el buen nivel de inglés.

Sea como fuere, ¿hay alguna forma de que, a partir del 21-D, se vuelva a la normalidad democrática?

Yo no pongo en duda que las elecciones se vayan a producir en un clima de normalidad y de fiabilidad respecto al recuento de resultados. Pero la gran anormalidad es que se invoque el artículo 155 para intervenir la autonomía de Cataluña, mucho más allá de las posibilidades que da la propia Constitución española. Expresamente, en el debate constituyente se votó en contra de la posibilidad de disolver Parlamentos de Gobiernos autonómicos. Se está haciendo un uso abusivo del 155, y eso requiere de un recurso de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un artículo hasta ahora no aplicado.

¿Lo van a presentar?

Sí. Queremos sumar los apoyos que tenemos, pero no descartamos recurrir ante el Constitucional la aplicación del 155.

¿Ustedes aceptarían que se formara un Gobierno de coalición con Arrimadas, Iceta y el PP, aunque no fueran las listas más votadas?

Como demócrata, estoy absolutamente dispuesto a entender el resultado de las urnas. Yo veo a un señor Iceta muy estrella de pop o folclórica despechada, depende de los momentos. Un día dice que nunca va a apoyar a Arrimadas y al siguiente que está dispuesto a garantizar la gobernabilidad; es una absoluta incoherencia que él se alíe con un partido que criticó el matrimonio homosexual, como fueron antiguos militantes de Unió. El señor Iceta puede diluirse en ese intento de erigirse en alternativa, cuando la mayoría de las encuestas no le sitúan como primer partido del bloque del 155.

¿Qué le parece su propuesta de que se condone la deuda a Cataluña y que recaude todos los impuestos?

Estamos en otro debate: cambiar de raíz el status institucional de Catalunya como nación o ir a una reforma constitucional, que es lo que propone el PSOE, y que no es nuestra opción. En todo caso, es una gran ironía que los barones del PSOE apoyen esta propuesta del señor Iceta, porque a la luz de las grietas internas, poco futuro le veo.

PUBLICIDAD