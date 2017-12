El juez del Supremo no decidirá hasta el lunes si deja en libertad a Junqueras, los exconsellers y 'los Jordis'

Ramiro era perro viejo, él sabía como nadie que, cuando, un empleado le advertía de que otros robaban era seguramente, porque ese delator era el que robaba y no los demás. Se sentaba en su sillón de cuero, dado de sí de tánto utilizarlo, pidiendo favores a gente que no conoce y a otros que no le deben nada a él, salvo para ser cooperador neceario de otros embrollos, revestidos de grandes asuntos y que seguramente son tan mundanos que llegan a ser escatológicos, razón por la cual nunca se habla de ellos, por lo mal que suena relatarlos. Ramiro sigue pasando los días cogiéndo sus muñecos de vudú, pensando que el destino de otros está en su buena voluntad o estado de ánimo, cualidad indiscutible del dictador, la voluntad personalísima que no atiende a más razón que la de haber dormido bién la noche anterior a haberse visto satisfecho como hombre esa mañana. Y así, sembrando el terror sociológico es como se doblega la voluntad de los demás, haciendo creernos a todos que no hay más freno que el que uno mismo se pone ni más ley que la ley de dios, de la que algunos han dicho, en su soberbia, que eran parientes, hoy en día se conforman con decirlo a sus ayegados, que al no tener otra forma de ganarse honradamente la vida, se conforman con asentir y dar alas a Ramiro, que en otros tiempos hubiérase llamado a sí mismo Calígula, por sus sandalias que representaban aplastar arrasar la tierra pisable con las piernas de sus legiones.