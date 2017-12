770 420

Podemos recurrirá ante el Tribunal Constitucional la aplicación del 155

"Lo vamos a recurrir en breve. Estamos firmando para recurrirlo"

Lo anuncia un día después de que ERC le retara a presentar recurso

Podemos ha rechazado la aplicación del artículo 155 desde el principio

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves que el grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea está preparando un recurso para llevar al Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por parte del Gobierno.

"Lo vamos a recurrir en breve. Estamos firmando para recurrirlo", ha afirmado el líder del partido 'morado' a preguntas de los medios en los pasillos del Congreso, un día después de que ERC retara a Unidos Podemos-En Comú-En Marea a promover dicho recurso de inconstitucionalidad, al contar con los 50 diputados necesarios -tiene 67- para hacerlo.

Podemos ha rechazado la aplicación del 155 desde que el Gobierno comenzó a barajar esta medida. No obstante, hasta ahora no había apostado públicamente por recurrirlo ante los tribunales; una posibilidad que sí puso sobre la mesa su socio catalán de En Comú, pero sin llegar a ponerla en marcha, hasta este momento.

Lo que sí recurrió a finales de septiembre el grupo confederal, antes de que tuviera lugar el referéndum del 1 de octubre, ante el Tribunal Supremo, fueron los controles impuestos por Hacienda a la Generalitat de Cataluña, por entender que suponían la intervención de hecho de la comunidad autónoma pero sin recurrir al artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a esa vía y que debe autorizar el Senado.

Rajoy lo ve "absurdo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su vez, ha respondido a esta decisión de Podemos afirmando que sería "absurdo" pretender que el Estado no se defienda cuando se está atacando su "esencia".

En una rueda de prensa en Abidjan (Costa de Marfil), tras participar en la Cumbre UE-Unión Africana, Rajoy ha defendido que la aplicación del artículo 155, con la convocatoria de elecciones autonómicas, fue una respuesta proporcional y democrática, con el apoyo mayoritario del Senado como él mismo establece. "Hicimos lo que había que hacer", ha aseverado.

"Un Parlamento dice que no rige la Constitución ni el Estatuto, se inventa una nueva legalidad, quita a los españoles su derecho a decidir sobre lo que es su país, no deja ejercer la labor de oposición y declara la independencia; y Podemos y algunos otros lo que quieren es que no hagamos nada, tamaño absurdo no tiene ningún sentido", ha lamentado.

Para Rajoy, el 155 y la convocatoria electoral era "lo menos" que el Gobierno podía hacer y, además, ahora "todo el mundo tiene claro que el Estado puede defender cuando alguien ataca su esencia y lo que está más arraigado en el alma de los españoles". "El Estado actuará siempre porque es su obligación", ha remachado.

