Arrimadas califica el procés de inaguantable e insufrible: "Pienso en cuatro años más y me muero"

Ha reiterado que quiere ser "la presidenta de todos los catalanes"

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas. Foto: EFE

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Inés Arrimadas, ha calificado el 'procés' como "inaguantable" e "insufrible", y ha advertido que los partidos independentistas "no han visto la luz" y persistirán en su empeño si se imponen en las elecciones del 21 de diciembre. "Pienso en cuatro años más de proceso y me muero", ha confesado.

En una entrevista a Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya de Telecinco, Arrimadas ha reiterado que quiere ser "la presidenta de todos los catalanes, incluidos los independentistas" porque considera que la situación "tiene arreglo, pero hay que currárselo".

"Me imagino a Ciudadanos con otros partidos constitucionalistas gobernando la Generalitat", ha dicho la candidata de la formación presidida por Albert Rivera, defendiendo la aplicación del 155 en Cataluña como algo "necesario" y la salida "más limpia" tras la declaración unilateral de independencia.

"Yo se lo dije a Puigdemont hasta el último día, que convocara elecciones, y no lo hizo. Rajoy ha hecho lo que habíamos defendido desde hacía semanas", según la también portavoz nacional de Ciudadanos.

En una entrevista distendida, donde Arrimadas no ha reprimido el acento andaluz y ha cocinado salmorejo y butifarra, la candidata de Ciudadanos ha hablado de su infancia en Jerez de la Frontera, siendo la menor de una familia de cinco hermanos, y ha confesado que sus primeras palabras en catalán fueron el himno del Fútbol Club Barcelona, de la que fue seguidora desde "pequeñita".

"Llevaba a Guardiola en la carpeta, aunque al final hemos acabado en ideologías diferentes", ha desvelado Arrimadas, que cuando jugaba al fútbol le gustaba "repartir juego" como el actual entrenador del Manchester City. Su posición en el campo era el "centro", ha asegurado la candidata de Ciudadanos.

Arrimadas también ha relatado cómo llegó a Ciudadanos tras asistir a un mítin de Rivera cuando era un partido "pequeñito" animada por una amiga: "Me sorprendió y me gustó lo que oí". Tiempo después, fue Rivera quien se fijó en ella durante unas jornadas de formación a los cuadros del partido por su oratoria. "Dijo: a esta chica no le hace falta", ha asegurado.

Durante la entrevista, el presidente de Ciudadanos ha sido la aparición estelar, justo cuando la comida de su compañera de formación estaba a punto de servirse. "Es muy perfeccionista, y por eso no tiene defectos, y si los tiene sabe ocultarlos", ha dicho Rivera de Arrimadas, todavía con el mandil puesto. "Yo no le veo como un jefe, sino como un compañero", ha correspondido la candidata a la Generalitat.

Ya en la mesa, y tras una copa de vino, Arrimadas ha acentuado su crítica al 'procés'. "Pienso en cuatro años más de proceso y me muero", ha confesado entonces, apoyada por Rivera: "Han logrado unir a izquierda y derecha. Después del gol de Iniesta, nadie había unido tanto como Puigdemont".

La entrevista ha terminado con ambos jugando al futbolín. "Yo a los independentistas les llevaría a todos, por turnos, a la Feria de Jerez, y después de estar con el finito convenzo a unos cuantos de que eso no deja de ser su país", ha asegurado Arrimadas, con el asentimiento de Rivera, que ya conoce la feria.

