PSC y Ciudadanos: la perfecta ruptura entre los defensores de la unión en Cataluña

No voto a ninguno de ellos -ni a Podemos; tampoco habito en Cataluña- pero es cierto que Cs es el único grupo de los partidos reseñados que actúa con sentido común y honradez. Respecto a los otros, PSC/PSOE juega a la ambigüedad: ora me alió con los nanacionalistas e independentistas ora me apunto el tanto de redactar de factoa aplicación del artículo 155. Cs, en cambio, ha actuado con sentido de Estado tanto en Cataluña, durante años, defendiendo a todos los ciudadanos de la región frente a las actuaciones sectarias y fascistas -en el sentido estricto y no en el uso comodín e incorrecto de la política actual- de los gobiernos de CIU y sus diversas coaliciones con ERC y PSC, según interesase, tanto en el corto periodo de su vagaje nacional. Entre tanto, PP y PSOE no ven más allá de los comicios próximos sea del nivel administrativo de turno (y el término corrupto debe extenderse al resto menos a Cs, aún libre de esa lacra en donde realice labores de gobierno).