El TC avala la reforma exprés del Reglamento del Parlament que aceleraba la desconexión

Permitió aprobar por la vía urgente y sin debates las leyes de ruptura

No excluye de forma expresa la posibilidad de presentar enmiendas

Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado por unanimidad que sí es constitucional la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña que permitió aprobar por la vía urgente y sin debates las leyes de ruptura con España, como la Ley del Referéndum del próximo 1 de octubre y las conocidas 'leyes de desconexión', porque no excluye de forma expresa la posibilidad de que los grupos parlamentarios presentasen enmiendas.

En una sentencia, los magistrados del tribunal de garantías consideran que el artículo 135.2 que se reformó el pasado 26 de julio, y que el Gobierno recurrió, que no es inconstitucional porque su "redacción no significa que excluya la posibilidad de articular un trámite de proposición de enmiendas y debate sobre ellas", aunque la proposición de ley se tramita por el procedimiento de lectura única.

El TC reconoce que se guarda un "silencio" al respecto del trámite de enmiendas, pero precisa que esto no supone que se prescinda de él, sino que debe entenderse como falta expresa de previsión normativa. De este modo, no comparte el criterio de la Abogacía del Estado que recurrió esta reforma 'exprés' del Reglamento al entender que se estaba vulnerando el artículo 23.2 de la Constitución Española porque no prevé de forma expresa la posibilidad de interponer enmiendas.

Participación de las minorías

En esta resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, se explica que corresponde ahora al Parlament regular esta fase de enmiendas y que debe hacerlo respetando el derecho de participación política. En este sentido, avisa que en el caso hipotético de que se excluya la posibilidad de presentar enmiendas, sí que se estaría violando ese artículo de la Carta Magna al restringirse las facultades de participación de las minorías en el proceso legislativo.

Destaca que estas minorías sólo pueden expresar su rechazo o aceptación, "y sin matices", sobre una iniciativa que ha sido propuesta por una mayoría parlamentaria. De hecho, subraya que el derecho de enmienda es el "núcleo esencial de la función representativa" al ser uno de los instrumentos principales por el cual los diputados y grupos parlamentarios participan, contribuyen y manifiestan su posicionamiento en el proceso de elaboración de leyes.

Continúa diciendo que a través de ellas los ciudadanos pueden conocer la posición defendida por sus representantes y que está "al servicio del pluralismo político" al permitir que la minoría pueda hacer propuestas y pronunciarse.

El pasado 31 de julio, el TC suspendió cautelarmente la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó hasta que entrase en el fondo del asunto.

Forcadell: "Se confirma una obviedad"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha compartido este miércoles la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la legalidad de la lectura única en el Parlament: "Se han necesitado cuatro meses para confirmar una obviedad".

En un apunte en Twitter, Forcadell ha recordado que la lectura única "ya existe en el Congreso y en 14 parlamentos".

PUBLICIDAD