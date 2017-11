PSC y En Comú se lanzan guiños para el 21D pese a la distancia con Colau tras la ruptura del pacto en Barcelona

Iceta y Domènech intercambian elogios a pocas semanas de los comicios

Los cabezas de lista para el 21D del PSC, Miquel Iceta, y de En Comú, Xavier Domènech. Fotos: EFE

El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha afirmado esta pasada noche que le gustaría tener como "aliado" al candidato de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, al que considera "un hombre sólido", aunque el dirigente socialista recela de la formación de su rival en las elecciones catalanas.

"Me gustaría tenerlo de aliado, pero no se si lo tendré", ha dicho Iceta en una entrevista a Onda Cero durante una ronda en la que tenía que describir a sus contrincantes en los comicios del 21D con una palabra. Iceta ha calificado a Puigdemont (JuntsxCat) de "temerario", a Inés Arrimadas (Ciudadanos) de "valiente", y a Junqueras (ERC) de "taimado pero sin connotación negativa", ha precisado.

Durante la entrevista, Iceta ha hecho referencia a su distanciamiento con la compañera de formación de Domènech y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras la ruptura de acuerdo de gobierno con los socialistas en el Consistorio de la capital catalana, y ha reconocido que no se hablan desde entonces.

En ese sentido, Iceta no ha querido aventurar un posible pacto con los 'comuns' de Colau tras las elecciones catalanas. "No me atrevo a hacer ningún diagnóstico, porque en los hechos Colau siempre ha sido un poco seguidista de los independentistas", según el candidato socialista, que se ha postulado como el "mejor presidente" que podría tener la Generalitat.

"Estoy convencido, porque por proyecto, talante y experiencia soy la persona que podría trenzar más pactos en el Parlament, y en la situación actual conviene no decantarse por el extremo de la ruptura pero tampoco en el de la revancha y el inmovilismo", ha defendido Iceta, reiterando que no hará presidente a ningún independentista. "Y voy a hacer todo lo posible para evitar el escenario negativo de repetir elecciones", ha apostillado.

Domènech, "cómodo" con Iceta

Por su parte, Domènech ha subrayado que se sentiría más cómodo dando su apoyo al líder del PSC que al resto de formaciones, aunque ha censurado duramente que el primer secretario de los socialistas catalanes hable de recortes y haya apoyado al PP "a cambio de nada".

En declaraciones a la Cadena Ser, se ha mostrado convencido de que esta formación será decisiva para "configurar nuevas mayorías" en Cataluña "que no se configuren desde la unilateralidad". En este sentido, ha descartado un pacto con el PP de Xavier García Albiol, que "representa prácticamente la xenofobia", o con Ciudadanos de Inés Arrimadas, la apuesta del expresidente José María Aznar.

Preguntado por el candidato socialista, ha admitido que se sentiría más cómodo apoyando a Iceta, aunque le ha recriminado que, para su "sorpresa", apuntara recientemente a "recortes", que pacta con herederos de Unió -en referencia al ex jefe de filas de Unió Ramon Espadaler- o que haya apoyado al PP "a cambio de nada" con el 155.

También ha rechazado acuerdos con los independentistas, a los que ha acusado de haberse olvidado de la mitad de los catalanes y ha recalcado que "quienes nos han llevado hasta este punto de bloqueo no son los que nos pueden sacar de él.

Además, ha afeado a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que diga ahora que la salida unilateral para la crisis catalana no existe y lo ha calificado de "autoengaño" y "delirio", además de ser "mentira".

Rovira ha negado la existencia de una salida unilateral para el conflicto soberanista catalán y la ha calificado de "invento patentado por el Estado español".

"Lo más grave de estas declaraciones deriva del intento de hacer coherente un relato que cada vez es más y más y más incoherente", ha enfatizado Domènech, que ha recordado que la estrategia de la unilateralidad del Govern de Carles Puigdemont es la que ha llevado a la situación actual.

