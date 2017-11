Mariano Rajoy carga contra el 'procés': "Va contra los principios de la Unión Europea"

La propaganda ha puesto otra palabra de moda que siempre va unida al enemigo como descrédito, siempre va asociada al enemigo, lógicamente debe ser una palabra ambigua, de amplio espectro, que abarque a la mayoría para que no pueda refutarse, para que el otro no pueda decir “no, yo no”, como lo fue en su día la palabra “populista” ahora es “adoctrinado”, están las políticas sociales de los populistas o la aspiración de independencia catalana de los adoctrinados, pero lo cierto es que si uno es partidario de la unidad de España eso es una doctrina, si es comunista o liberal eso son doctrinas, si es católico o musulmán son también doctrinas, … y el establecimiento sistemático del independentista catalán como adoctrinado es también doctrina, … todo lo cual es para decir que siempre se queja el cojo de la pata que más cojea, … o que nadie ve su propia joroba, … a que a nadie le huelen sus peos ni sus hijos le parecen feos, … Es patético que un nacionalista acuse a otro nacionalista de adoctrinado, porque el culto a la nación ya sea España o Cataluña es concepto, ideología, dogma, ritual, sentimentalismo, … todo lo cual es definido por la doctrina de la patria de turno. La unidad de España forma parte de la doctrina, se establece como ley sagrada o como un bonito ideal que nos gusta creer, no como hecho real, … es obvio que si hay desigualdad, clases, divisiones, exclusión, etc es porque no hay unidad, si no se cuida el entorno, si se contamina, se queman bosques, se vende el patrimonio histórico-cultural, se maltrata a los animales ... es porque no hay un sentido de afecto, de responsabilidad, el cual es necesario para que la unidad sea … ¿donde está entonces el amor a la patria? Sin amor lo que queda de la patria es la doctrina, la receta de lo que “debe ser” … y si no ya veremos cuando empiecen a pelearse por el agua, ya veremos donde quedan la solidaridad, la unidad, el patriotismo y todas esas mentiras pueriles, todo ese autoengaño de ilusiones, falsedad, hipocresía, …