Junqueras y tres exconsellers estudian desistir del recurso ante la Audiencia para conseguir la libertad del Supremo

Quienes tendrían que estar en la cárcel son todas las "miembras" (¡en femenino!) de la CUP y todos los niñatos de Arran.



En cambio, Oriol Junqueras me cae bien. Es una persona educada y dialogante. Al menos, las veces que ha hablado en televisión y radio. Yo creo que no merece estar encarcelado. Haya lo que haya hecho.



Distinto es Gabriel Rufián. Se piensa que sus malas maneras hacen gracia. Es un maleducado.



Yo prefiero que encarcelen a Gabriel Rufián, en lugar de Oriol Junqueras.



Pensad que Oriol Junqueras tiene hijos pequeños: un niño y una niña. Es muy cruel que estos niños no puedan ver a su padre.



Y que conste que soy votante del PP desde 1996.