Sánchez urge a Rajoy a que aclare si está comprometido a abordar la reforma constitucional

Las autonomías seguirán de una manera u otra, pero hay que imponer reglas del juego.



Por de pronto, limitar el déficit al 1% y de forma coyuntural. Las administraciones, todas, deberían tener superavits, no déficits, igual que las empresas. El déficit continuado permite contratar a más funcionarios cuando no son necesarios, hacer inversiones ruinosas y fomentar el clientelismo, entre otras cosas.



El déficit de la administración debería ser solo excepcional y en casos de extrema necesidad (guerras, epidemias, paro extremo, catástrofes, etc.)



Hay que reducir el no. de funcionarios autonómicos y estatales por medio de jubilaciones sin volver a cubrir vacantes, sin prisa pero sin pausa.



La misma educación para todos y la historia debe de escribirse por consenso de historiadores españoles y extranjeros pa evitar manipulaciones en la medida de lo posible.



¿República? ¿Porqué no ponerlo sobre la mesa? En una empresa a nadie se le ocurriría nombrar presidente a una persona y a su muerte pasar la presidencia a su hijo/a, su nieto/a, biznieto/a porque sí, sin ser accionistas mayoritarios ni habérselo ganado por méritos propios. ¿Porqué en un país?



La monarquía ha jugado un papel importante y positivo en la historia reciente de España, pero a mi juicio ya cumplió su función de unir a los españoles tras una época de idas y venidas, convulsiones y muy difícil, que fue el período 1923-1977.



República no debe entenderse como desmembramiento del país. Alemania por ejemplo tiene canciller y presidente. El o la canciller rige, el o la presidente, representa, aglutina, modera. Creo que España ya está madura para un cambio de este tipo.