Puigdemont: "Si ganamos el 21D, Rajoy tendrá que dar muchas explicaciones a Europa"

El 50% de votantes son nazis.



El 78% de votantes catalanes, votaron en las últimas elecciones.



El porcentaje sobre el 100% es el 64% de nazis.



Está claro que el otro 34% necesita un milagro, porque los nazis no admiten la democracia, salvo cuando ellos son el 100% de los votantes.



Porque la democracia no consiste en hacer lo que me venga en gana porque tengo mayoria, consiste en hacer lo que la ley me permite, porque tengo la mayoria.



En cuanto a España, o se vuelve a aplicar el 155 a la primera que saquen los pies del tiesto, o la damos por amortizada.



Entendiendo por sacar los pies del tiesto, no cuadrar las cuentas y fijar el presupuesto mínimo que las comunidades deben dedicar a educación y sanidad.



Prohibiendo el gasto en autobombo televisivo, o al menos, limitandolo a un porcentaje del PIB muy bajo.