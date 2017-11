El soberanismo prefiere un 'tripartito' ERC, CUP y JxCAT

La ANC, desde un principio, defendió una lista unitaria

El líder de la ANC, Jordi Sánchez. Foto: EFE

Aunque el ex presidente de la ANC, Jordi Sánchez, concurrirá a las elecciones en la lista de Carles Puigdemont, que el ex presidente catalán presentó durante el fin de semana en Bruselas, la entidad independentista no se decanta por esta lista, que concurre con el nombre de Junts per Catalunya, sino que espera que tras la cita electoral del próximo 21 de diciembre los tres partidos obtengan una mayoría que ratifique la "república".

La ANC, desde un principio, defendió una lista unitaria de todos los partidos independentistas, que también trató de liderar Carles Puigdemont, pero que ERC rechazó y contra la que también se posicionó a CUP, que prefirió concurrir en solitario.

El otro partido soberanista que concurría a las elecciones -Convergentes-, sin embargo, finalmente, no se presentará. Según publicó este sábado del Boletín Oficial del Estado (BOE), la junta electoral de Barcelona ha rechazado la candidatura. Convergentes, cuyo número dos era el ex conseller y político cercano a Artur Mas, Germà Gordó, sólo se presentaba por la circunscripción de Barcelona. El antiguo líder de CDC se vio obligado a abandonar el grupo parlamentario de JxSí tras noticias que lo relacionaban presuntamente con la trama de cobro de comisiones ilegales con la que presuntamente se pudo haber financiado CDC.

La ANC apoyará la candidatura de los partidos independentistas con el objetivo de que "gane la república" el próximo 21 de diciembre y ha aprobado un presupuesto de 300.000 euros para intensificar su estrategia de comunicación a lo largo de las próximas semanas.

En cuanto al liderazgo de la entidad soberanista, dado que concurrir en una lista electoral y ser presidente de la ANC es incompatible, por el momento, y la espera de que se nombre un nuevo secretario general, el actual vicepresidente de la organización, Agustí Alcoberro, controlará tanto las funciones de presidente como las de vicepresidente de la entidad.

