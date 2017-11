Independentistas y constitucionalistas, empatados en votos ante el 21D en Cataluña, según un sondeo

Quien siga las declaraciones de Puigdemont, se dará cuenta de que su programa es mono tema: Yo President vitalicio y odio a todo lo español y de paso a lo europeo. Salida de Europa y el euro si no tenemos apoyos. Ejército pactado con una potencia de fuera de la UE. A esta especie de mesías hitleriano no se le debía votar jamás. Pero siempre hay tontos útiles. Los nacionalitas no presentan programas, solo odio, descalificación y falsedades Inés sería una magnífica presidenta. PP, PSC, Ciutadans y Podemos tienen programas útiles a los ciudadanos normales que quieren prosperar. Del programa de la CUP mejor no hablar.