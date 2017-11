Puigdemont asegura que el Gobierno estaba "dispuesto a todo" para evitar la independencia

El presidente de la Generealitat cesado, Carles Puigdemont, ha asegurado este sábado que el Gobierno español que estaba "dispuesto a todo" para evitar la independencia de Cataluña, pero que él no lo está.

Se trata de un fragmento de la entrevista del programa 'Preguntes Freqüents' avanzado por el Telenotícies de TV3, en el que ha advertido de que "cuando el Estado español conjuga el 'a todo', quiere decir 'todo".

"A mí cuando el Gobierno español dice, dentro y fuera y en el extranjero, que 'estamos dispuestos a todo', cuando el Estado español conjuga el 'a todo', quiere decir 'todo", ha argumentado.

Además, denuncia de que él ha manifestado en varias ocasiones que no quiere que haya violencia, pero que no ha oído decir "a nadie --ni del PP, ni del partido socialista, ni del Estado español, ni al jefe del Estado-- que estén dispuestos a renunciar a la violencia para defender la unidad de España".

"Sabemos qué quiere decir estar dispuestos a todo y yo no estoy dispuesto a todo. Yo no he oído decir al Gobierno español que está dispuesto a renunciar a la violencia, yo sí", insiste.

Puigdemont ha pedido al candidato del PP en las elecciones del 21-D, Xavier García Albiol, que "se comprometa con la democracia" y permita que pueda ir a Barcelona para hacer el debate que el dirigente popular le ha reclamado.

"Yo no quiero dar carta de naturalidad a lo que es una verdadera emergencia y excepcionalidad. Es anormal que yo siga aquí. Es anormal que haya líderes políticos que permitan que yo no tenga los mismo derechos que ellos tengan de hacer campaña electoral", ha criticado.

