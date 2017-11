Iceta pide un "viaje a la reconciliación" y una Cataluña sin vencedores ni vencidos ante el 21D

Reclama hacer de Cataluña un lugar seguro para relanzar la economía

Miquel Iceta, líder del PSC. Imagen: Luis Moreno.

El candidato del PSC a presidir la Generalitat, Miquel Iceta, ha defendido este sábado que su partido ofrece un "viaje a la reconciliación" en las elecciones del 21 de diciembre, tanto entre los propios catalanes como con el resto de los españoles, Europa y también el mundo económico.

En el XXII Encuentro de Economía en S'Agaró, ha dicho que el proceso independentista ha provocado un "desastre económico", y que cualquier propuesta para relanzar la economía catalana debe pretender que Cataluña vuelva a ser un lugar seguro para desarrollar actividades económicas y vuelva la confianza, para lo que ve indispensable que no ganen los partidos independentistas.

"Tenemos que conseguir que los responsables de este descrédito no tengan la oportunidad de volver a gobernar para que no puedan volver a engañarnos y no nos vuelvan a llevar al desastre", ha manifestado.

PUBLICIDAD