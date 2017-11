El Supremo refuerza las sospechas de rebelión sobre los líderes del 'procés'

LA SESTA TELEVISIÓN



ES DES-INFORMACIÓN



NO VEA LA SESTA



NO VEA MIE RDAS



No se trague las bolas que le meten en ese canal-basura creado por el incompetente y nefasto Zapatero para incitar al odio y tergiversar la verdad y propiedad del comunista, anti-español y catalán-separatista Jaime Roures.