Villacís: "Carmena ha buscado deliberadamente que Madrid fuera intervenida por Montoro"

Begoña Villacís, la cara más visible de C's en el Ayuntamiento de Madrid, está preparada para, en menos de un año, dar el salto al primer puesto del Consistorio. Entre tanto, defiende a su partido por ser el único que tiene un programa para una ciudad del siglo XXI, y además se ve capaz de bajar los impuestos que día tras día ha ido subiendo la regidora Manuela Carmena. En la polémica de las cuentas municipales, Villacís solo encuentra un culpable: el equipo de Ahora Madrid.

¿Por qué se han intervenido las cuentas de Madrid?

Porque lo han propiciado ellos (Ahora Madrid). Ellos han buscado activa y deliberadamente que Cristóbal Montoro les intervenga las cuentas. Y no lo decimos porque sí. Hay razones objetivas que lo demuestran. No ha sido un hecho casual, no ha sido el hecho de que no les cuadraran las cuentas.

¿Puede concretar los detalles de esa supuesta provocación?

Básicamente, lo que han querido es escenificar para todo el mundo, para toda España, y entendemos que para todos sus votantes, un duelo con el ministro Montoro. Entonces, tenían que propiciar ese escenario, y para eso tenía que producirse una colisión.

Y, ¿cómo han podido desencadenar esa colisión?

Muy sencillo. El primer año en que fueron responsables de un presupuesto (2015) se les olvidó una partida de 16 millones de euros. Se trataba de una partida como consecuencia de una sentencia que tenían que aplicar y que implicaba devolver las pagas extras a los funcionarios, una partida completamente prevista, pero que sin embargo, se les olvidó.

¿Esa es la razón por la que a partir de ese momento el Ayuntamiento se vio obligado a elaborar los Planes Económicos Financieros?

Así fue. Por tanto, en 2015 ya se saltaron la regla de gasto. Pero, como decía, el año pasado, a 1 de diciembre, gestionaban tan mal, tan mal. Es decir, algo que no tiene precedente, de manera que solo tenían un 27% de presupuesto ejecutado, decidieron en un mes gastar el 60% del montante total que tenían. Eso no significa que ejecutaran el presupuesto, porque, con respecto al presupuesto ejecutado, solo ejecutaron el 27%.

Luego, entonces, ¿qué hicieron?

Puesto todo esto quiere decir que encendieron todas las máquinas para gastar y gastaron más de 200 millones de euros comprando suelo y comprando edificios.

¿Fue entonces cuando tuvo lugar la compra del polémico edificio de la calle Alcalá?

Efectivamente. Eso fue lo único que hicieron. Si hubiesen comprado ese edificio el mes siguiente no hubiese pasado nada, porque se habría cumplido la regla de gasto. Sin embargo, tenían que hacer esa compra en ese mes. Y además, se tenía que comprar el día 28 de diciembre, que como todos saben, es el día de los Santos Inocentes. Ellos sabían perfectamente que por tres días se saltaban la regla de gasto. Por eso nosotros decimos que es algo absolutamente deliberado.

¿Y es por esto que razonan que la actuación municipal fue absolutamente deliberada?

Sí. De hecho, la negociación de esa compra fue en dos días. Y se basó en dos testigos extraídos en un cuarto de hora de la página de idealista. Es decir, aceleraron la negociación, compraron muy por encima del valor, que el que por ejemplo fija para ese inmueble la Comunidad de Madrid. Así pues, negociaron muy mal. Y por cierto, se lo compraron a Blackstone, que es lo que a ellos les gusta llamar los fondos buitre. Pues, sí. Al final quien ha salido mejor parado con esta operación ha sido Blackstone.

El Ayuntamiento de Carmena siempre ha hecho gala de su superávit y de su remanente en Tesorería.

Lo que la gente se tiene que preguntar es por qué cuando hicieron sus presupuestos no tenían ese superávit y no planteaban la amortización de la deuda. Entonces, mi pregunta es por qué han subido los impuestos, por qué han subido las multas y, por último, por qué son incapaces de gestionar un presupuesto.

Déme usted la respuesta.

Es sencillo. Todo aquello que debería haber ido a las inversiones de los ciudadanos, al final ha acabado yendo a los bancos. Y ahí están los ejemplos de todas las infraestructuras prometidas, porque de todas esas infraestructuras no han hecho ni una. Escuelas infantiles, cero; centros para mayores, cero; centros culturales, también han hecho cero; parking disuasorios, no han hecho absolutamente ninguno. Todo esto explica que, hasta en tres ocasiones hemos tenido que presentar planes económicos financieros que no se adecuaban a la ley.

En definitiva, ¿esta intervención de Montoro se podría haber evitado?

Claro que sí. En abril ya sabíamos que nos rechazaban el Plan Económico Financiero. Y han esperado hasta el último día para presentar el nuevo plan. Por tanto, han agotado los tiempos para salir más en las teles, y para que el señor Sánchez Matos, que es de Izquierda Unida, de quien no se habla prácticamente nada, puedan salir en las teles y hacerse una estrellita en este duelo con Montoro.

Señora Villacís, ¿pinta bien para Ciudadanos en Madrid?

Sí, pinta bien. Estamos en un ciclo muy positivo donde se apuesta por políticas y proyectos modernos, y con personas como líderes y no con comodines, y donde es hasta posible bajar todos los impuestos.

