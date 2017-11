Mas y los exconsellers pagan al Tribunal de Cuentas otros 144.588 euros de la fianza por el 9N

nunca tuve nada contra los ppyfuncionarios por lodelconflicto catalanaunque exageraron mucho que hicicieronnotar a nivel internacional.



no conocía a maza ni se lo notó durante todo el tiempo que fue el conflictocatalán, es porque solo se ocupaba de sus cargos mientras los que incitaban al pleitoeranlosppministros.



lo raro es que no le hicieron autopsia porque todo esto ha sido raro, yo les dije que no se confien cuando van a esos paises dehispanoamerica nada es confaible ni suspoliticos, y menos donde no hay garantias a comparacion de españa donde al menos existe garantiasjuridicas aunque estos meses fueron usados para conflictopolitico decatlauña pero en españa es elunico paisdetodahispanoamerica donde seaplicajusticiaypenas.