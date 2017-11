Puigdemont renuncia al sueldo de expresidente al no acatar el 155 y considerarse todavía en el cargo

A ESTE HAY QUE JUZGARLO lo antes posible y que pase una larga temporada en la cárcel, porque no hay arrepentimiento ni acata la ley.



No puede encabezar nada, que no sea la entrada en la celda. Los robagallinas no lo entenderían. Tanto golpista no puede salir para encabezar ninguna lista. Sería como si el encarcelado pidiera cita con su peluquero de toda la vida, para asistir a una cena con un amigo.