Un primer programa de ERC y JxCat no cita la independencia unilateral y sí un pacto, que rechaza la CUP

ERC y JuntsxCat remitieron a la CUP la semana pasada un primer borrador sobre los puntos que consideran que deben compartir los programas electorales de las formaciones independentistas que incluyen una apuesta por la bilateralidad para solucionar el conflicto político entre Cataluña y el resto de España, y no menciona la unilateralidad, han explicado fuentes de las formaciones.

El documento que ha publicado Nació Digital consta de nueve puntos entre los que destaca el que pide "alcanzar una negociación bilateral con el Estado y con la UE para que se haga posible el acceso de Cataluña a la plena independencia y la efectiva y pacífica articulación democrática hacia la República catalana".

Otro punto propone impulsar "un gran acuerdo de país, que con voluntad democrática y vocación constituyente, ensanche por medios de instrumentos de toma de decisión y debates participativos, la amplia mayoría ciudadana partidaria de que Cataluña pueda ejercer libremente la autodeterminación".

Entre los puntos destacados se cuentan el rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la libertad de los "presos políticos", la retirada de los efectivos policiales y de las causas judiciales derivadas de la hoja de ruta independentista, incluidas las abiertas contra los responsables del proceso participativo del 9 de noviembre de 2014.

Piden defender las instituciones catalanas ante la "agresión que supone la suspensión del autogobierno" y reclaman al Gobierno central un compromiso ante la comunidad internacional que concrete que respetarán los resultados de las elecciones del 21 de diciembre.

Si en los comicios se confirma de nuevo una mayoría independentista, exigen que el Gobierno "asuma democráticamente los resultados y que no vuelva a actuar ilegítimamente y abusando de su posición de fuerza" contra las decisiones que adopte el Govern resultante de los comicios, por lo que piden retirar los recursos de inconstitucionalidad sobre normas del Parlament y la Generalitat.

También piden a la UE velar por los derechos de los catalanes y proponen contrarrestar los efectos de "la campaña contra la economía catalana orquestrada por el Gobierno, que ha construido de forma interesada una atmósfera artificial de caos, violencia e inestabilidad para perjudicar a los trabajadores y a la competitividad de las empresas".

Propuesta de hace "dos fines de semana"

Fuentes de los partidos que han redactado el documento, han explicado que esta versión se redactó hace "dos fines de semana", que se trasladó a la CUP y que puede haber sufrido modificaciones.

La CUP no abandonará la unilateralidad

La portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert, ha advertido este miércoles a ERC y a JuntsxCat de que no piensan renunciar a "la vía unilateral", después de que estas dos formaciones les hayan remitido un primer borrador para acordar varios puntos en los programas electorales que elude esta vía y apuesta por la bilateralidad, ha explicado en declaraciones a los periodistas.

"La CUP no va a renunciar a la vía unilateral porque sería como renunciar a nuestros postulados. Si cuando te amenazan no haces nada, el mensaje que estás dando es que si te amenazan vas a dejar de moverte y casi de existir. No vamos a renunciar, no a lo que somos, sino tampoco a lo que pensamos", ha expuesto.

Sólo están de acuerdo con dos de los puntos: el que hace referencia al rechazo del 155 y el que pide "la liberación de los presos políticos". "El resto de puntos acordados por ERC y el PDeCAT suponen un retroceso", han subrayado, y han aclarado que ahora trabajan en una contrapropuesta al borrador programático, aunque todavía no la tienen cerrada.

Sí destacan que han echado en falta un punto que explicite que ninguna de las fuerzas independentistas llegarán a un acuerdo "con los partidos impulsores del 155", pero insisten en que su contra-propuesta todavía está en debate.

