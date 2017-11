Rajoy respetará el resultado del 21D si ganan los independentistas pero les recuerda que deben cumplir la ley

Toda la vida espèrando que llegara su momento, ese que llega para el que sabe esperar, ese en que te tiras a la piscina y que sea lo que dios quiera. Vendiendo a diestro y siniestro que eres el boton nuclear, ese que está ahí para dar respuesta a lo que nadie quiere que pase. Por fín llegó, los que tenías enfrente se dieron cuenta de que ibas en serio y se tiraron, todos los maliciosos siempre piensan en sus planes y sus actos, pero nunca cuentan con los actos de los demás, aquél proverbio de sabes como empieza la pelea pero nunca como termina no vale para ésos individuos. No contaba con que los otros saben nadar, para eso han estado tomando clases de las mejores mentes y las más amplias experiencias en saltos piscineros. Y así, poco a poco, sin que te des cuenta te han convertido en parte del problema y no de la solución, un error habitual de matemáticas cuando tú sólo eres una parte de la ecuación y no la x a despejar. Así como sucedió con Roma, cuando al verse en una pelea cara a cara con el representante de las siete ciudades, resulta que trajeron a siete para enfrentarse a sólo uno, como pelea justa. Todos sabemos como acabó aquello, Roma, fué lo que fué corriendo y aparentando cobardía, y de las otras siete ciudades nadie se acuerda ni se acordará. Porque, cuando te tiras a la piscina ya sabes lo que hay, al final resulta que los defensores de la soflama no eran hombres que respaldan sus palabras, sino niños consentidos y malcriados por otros hombres que ya no están hace mucho tiempo.