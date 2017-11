La juez Lamela apoya que el Supremo asuma todas las causas contra el Govern catalán cesado

El servicio de la mansión en venta se movía sin rumbo, unos ganando tiempo, otros creyendo que sus actos serían del agrado del señor de la casa, otros camuflando sus ansias oscuras con buenas razones, lo cierto es que estaban todos equivocados o tal vez ninguno, eso ya no importaba, la mancha de aceite seguía en el suelo y ninguno se atrevía a limpiarla, era tan evidente que no sería fácil que alguno resbalara y cayera sin remedio. Tanto estudiar, tantos años cogiendose 60 dias de vacaciones al año, tántas pagas extras, tantos amigos que te mueven la silla cuando te sientas a cenar con ellos, tantos halagos, tantas sonrisas falsas, todo aquello ya no importaba, lo que cuesta levantar toda una vida se va al traste en un momento. De nada sirve ya decir que hacia lo que tenía que hacer o que las mayores razones envolvían tus actos. Todo es inútil. Cuando te conviertes en una página del libro que hay que pasar obligatoriamente, una reseña sin importancia que todos los alumnos van a obviar como se obvia el triangulo de las bermudas o el sexo de los angeles, son cosas que ya no merecen ninguna mención salvo la de ser errores de la vida.